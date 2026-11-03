El fútbol llora a Jesús de Miguel: 3 de noviembre de 2026 - Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este martes:



La muerte del futbolista Jesús de Miguel tras un choque con un arquero durante un partido entre Tenerife y Andorra abrió un debate sobre la seguridad de los jugadores . El abogado Antonio Aguiar explicó que el guardameta podría enfrentar una sanción deportiva de hasta 12 partidos y que la justicia española deberá determinar si existen elementos para investigar un posible homicidio imprudente. También señaló que la autopsia y la revisión de los procedimientos médicos serán fundamentales para esclarecer lo sucedido

. El abogado Antonio Aguiar explicó que el guardameta podría enfrentar una sanción deportiva de hasta 12 partidos y que la justicia española deberá determinar si existen elementos para investigar un posible homicidio imprudente. También señaló que la autopsia y la revisión de los procedimientos médicos serán fundamentales para esclarecer lo sucedido Nélson Ramos advirtió sobre los riesgos de las salidas de los arqueros con la rodilla levantada . El exguardameta colombiano explicó que este movimiento se utiliza tradicionalmente para proteger el cuerpo durante los choques con los delanteros, pero reconoció que puede provocar lesiones graves. También planteó la necesidad de revisar los métodos de entrenamiento y las reglas de protección a los porteros, especialmente cuando disputan balones fuera del área.

. El exguardameta colombiano explicó que este movimiento se utiliza tradicionalmente para proteger el cuerpo durante los choques con los delanteros, pero reconoció que puede provocar lesiones graves. También planteó la necesidad de revisar los métodos de entrenamiento y las reglas de protección a los porteros, especialmente cuando disputan balones fuera del área. Jackson Martínez y Carlos Bacca fueron protagonistas de dos victorias importantes en la Liga BetPlay . Después de seis años alejado de la competencia profesional, 'Chachachá' marcó el gol que le permitió a Independiente Medellín vencer 2-1 a Alianza y mantenerse entre los ocho mejores. Por su parte, Bacca anotó su primer gol con Deportivo Cali en el triunfo 2-0 sobre Boyacá Chicó. Los entrenadores Amaranto Perea y Rafael Dudamel destacaron la experiencia y el liderazgo que ambos delanteros aportan a sus equipos, respectivamente.

. Después de seis años alejado de la competencia profesional, 'Chachachá' marcó el gol que le permitió a Independiente Medellín vencer 2-1 a Alianza y mantenerse entre los ocho mejores. Por su parte, Bacca anotó su primer gol con Deportivo Cali en el triunfo 2-0 sobre Boyacá Chicó. Los entrenadores Amaranto Perea y Rafael Dudamel destacaron la experiencia y el liderazgo que ambos delanteros aportan a sus equipos, respectivamente. Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga aseguraron su clasificación a los cuadrangulares . Santa Fe, Millonarios, Medellín y Águilas Doradas ocupan las otras cuatro posiciones del grupo de los ocho, aunque todavía deben defender sus lugares en las últimas jornadas. Once Caldas, Cúcuta y Deportes Tolima mantienen posibilidades matemáticas de ingresar, mientras los enfrentamientos directos serán decisivos para definir la clasificación.

. Santa Fe, Millonarios, Medellín y Águilas Doradas ocupan las otras cuatro posiciones del grupo de los ocho, aunque todavía deben defender sus lugares en las últimas jornadas. Once Caldas, Cúcuta y Deportes Tolima mantienen posibilidades matemáticas de ingresar, mientras los enfrentamientos directos serán decisivos para definir la clasificación. Sebastián Villa volvió a ser protagonista en Boca Juniors después de que Juan Román Riquelme lo calificara como el mejor futbolista del campeonato argentino . El colombiano recibió una ovación de los aficionados en el superclásico frente a River Plate y ha ganado protagonismo en el equipo. Su rendimiento también planteó un eventual regreso a la Selección Colombia, en medio de las dudas por la posible convocatoria de Álvaro Montero y los compromisos decisivos que se aproximan para el xeneize.

. El colombiano recibió una ovación de los aficionados en el superclásico frente a River Plate y ha ganado protagonismo en el equipo. Su rendimiento también planteó un eventual regreso a la Selección Colombia, en medio de las dudas por la posible convocatoria de Álvaro Montero y los compromisos decisivos que se aproximan para el xeneize. Sporting de Lisboa derrotó 1-0 al Shakhtar Donetsk en la Champions League, con Luis Javier Suárez que jugó los 90 minutos . El colombiano fue titular en el primer partido del entrenador interino Thiago Fernandes y su equipo consiguió la victoria gracias a una anotación de Doumbia. La jornada europea también tuvo protagonismo colombiano con Devis Vásquez en la portería de la Roma y Davinson Sánchez, quien aportó una asistencia en el triunfo de Galatasaray.

. El colombiano fue titular en el primer partido del entrenador interino Thiago Fernandes y su equipo consiguió la victoria gracias a una anotación de Doumbia. La jornada europea también tuvo protagonismo colombiano con Devis Vásquez en la portería de la Roma y Davinson Sánchez, quien aportó una asistencia en el triunfo de Galatasaray. La Conmebol volvió a advertir sobre la venta de entradas posiblemente falsificadas para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla. Durante la jornada se conoció que Boca Juniors había vendido 7.966 entradas entre sus aficionados, mientras Atlético Mineiro registraba apenas 934 de las localidades destinadas a sus seguidores. La entidad reiteró que las entradas adquiridas mediante agencias no autorizadas pueden carecer de validez.

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