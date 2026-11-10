El TAS deja en vilo al América de Cali: 10 de noviembre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este martes:



José Néstor Pékerman regresó a Colombia después de ocho años y recordó su etapa al frente de la Selección Colombia . Durante una entrevista realizada en Medellín, el entrenador argentino explicó por qué decidió aceptar la propuesta de dirigir al combinado nacional, pese a que inicialmente quería dedicarse al fútbol de clubes. También recordó su paso como jugador del Independiente Medellín y habló de la importancia de construir procesos deportivos que permitan a las selecciones competir regularmente en las instancias decisivas de los grandes torneos.

. Durante una entrevista realizada en Medellín, el entrenador argentino explicó por qué decidió aceptar la propuesta de dirigir al combinado nacional, pese a que inicialmente quería dedicarse al fútbol de clubes. También recordó su paso como jugador del Independiente Medellín y habló de la importancia de construir procesos deportivos que permitan a las selecciones competir regularmente en las instancias decisivas de los grandes torneos. Pékerman habló del papel de James Rodríguez en la Selección Colombia y recordó cómo descubrió a Lionel Messi . El exentrenador reconoció que James ya no tiene la misma continuidad ni las condiciones físicas de sus primeros mundiales, aunque considera que su experiencia puede ayudar a los jugadores jóvenes. También contó que viajó a Barcelona para conocer a Messi cuando todavía era juvenil y se refirió a la importancia de identificar nuevos talentos y acompañarlos durante su crecimiento.

. El exentrenador reconoció que James ya no tiene la misma continuidad ni las condiciones físicas de sus primeros mundiales, aunque considera que su experiencia puede ayudar a los jugadores jóvenes. También contó que viajó a Barcelona para conocer a Messi cuando todavía era juvenil y se refirió a la importancia de identificar nuevos talentos y acompañarlos durante su crecimiento. Jorge Hernández, exfutbolista profesional, denunció presuntas irregularidades en la Liga de Fútbol del Meta . El exjugador de Llaneros cuestionó los cobros por transferencias de niños entre escuelas deportivas, las sanciones impuestas a determinados clubes y la permanencia de algunos dirigentes en cargos administrativos. Hernández aseguró que presentó una reclamación ante el Ministerio del Deporte y destacó la decisión que dejó sin validez una asamblea de la organización. También pidió mayores garantías para las familias y los clubes que trabajan en la formación de nuevos futbolistas.

. El exjugador de Llaneros cuestionó los cobros por transferencias de niños entre escuelas deportivas, las sanciones impuestas a determinados clubes y la permanencia de algunos dirigentes en cargos administrativos. Hernández aseguró que presentó una reclamación ante el Ministerio del Deporte y destacó la decisión que dejó sin validez una asamblea de la organización. También pidió mayores garantías para las familias y los clubes que trabajan en la formación de nuevos futbolistas. La Selección Colombia completó su nómina de 26 jugadores para los partidos frente a Chile, con la llegada de Jhon Arias a Cali . Gustavo Puerta habló de su papel como uno de los referentes de la nueva generación, mientras que Juan David Arizala recordó cómo pasó de jugar como extremo a desempeñarse como lateral izquierdo. El programa también destacó el componente solidario del encuentro en Cali, que busca apoyar a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto.

. Gustavo Puerta habló de su papel como uno de los referentes de la nueva generación, mientras que Juan David Arizala recordó cómo pasó de jugar como extremo a desempeñarse como lateral izquierdo. El programa también destacó el componente solidario del encuentro en Cali, que busca apoyar a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto. La Selección Colombia completó su nómina de 26 jugadores para los partidos frente a Chile, con la llegada de Jhon Arias a Cali . Desde la sede deportiva de Cascajal, Marcela Monsalve y Juan Camilo Vargas entregaron detalles de los entrenamientos y de la preparación del equipo de Néstor Lorenzo. Gustavo Puerta habló de su papel como uno de los referentes de la nueva generación, mientras que Juan David Arizala recordó cómo pasó de jugar como extremo a desempeñarse como lateral izquierdo. El programa también destacó el componente solidario del encuentro en Cali, que busca apoyar a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto.

. Desde la sede deportiva de Cascajal, Marcela Monsalve y Juan Camilo Vargas entregaron detalles de los entrenamientos y de la preparación del equipo de Néstor Lorenzo. Gustavo Puerta habló de su papel como uno de los referentes de la nueva generación, mientras que Juan David Arizala recordó cómo pasó de jugar como extremo a desempeñarse como lateral izquierdo. El programa también destacó el componente solidario del encuentro en Cali, que busca apoyar a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto. La última fecha de la Liga BetPlay tendrá varios partidos simultáneos y todavía quedan tres cupos por definir para los cuadrangulares . Medellín, Millonarios y Once Caldas dependen de sus propios resultados para asegurar la clasificación, mientras que Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta depende de resultados.

. Medellín, Millonarios y Once Caldas dependen de sus propios resultados para asegurar la clasificación, mientras que Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta depende de resultados. Un posible fallo del TAS sobre el América de Cali podría modificar la tabla de posiciones y la programación de la última jornada. El tribunal estudia la controversia relacionada con la inscripción de Yhorman Hurtado en los partidos frente a Santa Fe e Internacional de Bogotá. Según se explicó una decisión desfavorable al conjunto escarlata podría modificar la distribución de puntos, afectar la disputa por la ventaja deportiva y obligar a reprogramar algunos encuentros para garantizar que los equipos involucrados jueguen simultáneamente.

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