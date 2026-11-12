El TAS le quita puntos al América de Cali: 12 de noviembre 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este jueves:



América de Cali perdió tres puntos por un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo relacionado con la inscripción de Yhormar Hurtado . El TAS resolvió a favor de Internacional de Bogotá, que había reclamado por la participación del futbolista en el partido frente al conjunto escarlata. Sin embargo, desestimó la apelación presentada por Independiente Santa Fe, pese a que ambas reclamaciones se originaron en la utilización del mismo jugador. La decisión dejó al América con 33 puntos en la Liga BetPlay, permitió que Deportivo Cali ascendiera al segundo lugar y modificó también las tablas de reclasificación y descenso.

. El TAS resolvió a favor de Internacional de Bogotá, que había reclamado por la participación del futbolista en el partido frente al conjunto escarlata. Sin embargo, desestimó la apelación presentada por Independiente Santa Fe, pese a que ambas reclamaciones se originaron en la utilización del mismo jugador. La decisión dejó al América con 33 puntos en la Liga BetPlay, permitió que Deportivo Cali ascendiera al segundo lugar y modificó también las tablas de reclasificación y descenso. Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, pidió esperar los argumentos del TAS antes de evaluar el fallo sobre América de Cali . En entrevista con Blog Deportivo, el dirigente manifestó que le resulta extraño que dos reclamaciones relacionadas con un mismo futbolista hayan terminado con decisiones diferentes. Explicó que el expreso rojo acudió al tribunal para exigir el cumplimiento de las normas de inscripción y cuestionó las interpretaciones realizadas por los organismos disciplinarios del fútbol colombiano. También negó haber intervenido para impedir la convocatoria del hijo de Omar Pérez a la Selección Colombia Sub-20.

. En entrevista con Blog Deportivo, el dirigente manifestó que le resulta extraño que dos reclamaciones relacionadas con un mismo futbolista hayan terminado con decisiones diferentes. Explicó que el expreso rojo acudió al tribunal para exigir el cumplimiento de las normas de inscripción y cuestionó las interpretaciones realizadas por los organismos disciplinarios del fútbol colombiano. También negó haber intervenido para impedir la convocatoria del hijo de Omar Pérez a la Selección Colombia Sub-20. América de Cali e Internacional de Bogotá se pronunciaron después de conocerse las decisiones del TAS . El club de la capital celebró el reconocimiento de sus argumentos y defendió la importancia de respetar las reglas de la competencia. Por su parte, el conjunto escarlata confirmó que se mantiene el resultado de su partido frente a Santa Fe y que deberá asumir parte de los costos del proceso relacionado con Internacional. El club caleño anunció que estudiará los fundamentos jurídicos de la decisión y contempló la posibilidad de acudir al Tribunal Federal Suizo para solicitar su anulación.

. El club de la capital celebró el reconocimiento de sus argumentos y defendió la importancia de respetar las reglas de la competencia. Por su parte, el conjunto escarlata confirmó que se mantiene el resultado de su partido frente a Santa Fe y que deberá asumir parte de los costos del proceso relacionado con Internacional. El club caleño anunció que estudiará los fundamentos jurídicos de la decisión y contempló la posibilidad de acudir al Tribunal Federal Suizo para solicitar su anulación. Néstor Lorenzo entregó detalles de la preparación de la Selección Colombia para enfrentar a Chile en Cali . El entrenador explicó que los partidos permitirán observar a jugadores jóvenes y evaluar su adaptación al seleccionado mayor. También habló de las posibilidades de Devis Vásquez, Juan David Arizala y Juan David Cabal, y aseguró que futbolistas como Jhon Jáder Durán y Kevin Viveros continúan en sus planes. Lorenzo destacó que el objetivo es construir una base de jugadores para el próximo ciclo mundialista y que el regreso de la Selección al estadio Pascual Guerrero busca llevar alegría a una ciudad afectada por el terremoto de agosto.

. El entrenador explicó que los partidos permitirán observar a jugadores jóvenes y evaluar su adaptación al seleccionado mayor. También habló de las posibilidades de Devis Vásquez, Juan David Arizala y Juan David Cabal, y aseguró que futbolistas como Jhon Jáder Durán y Kevin Viveros continúan en sus planes. Lorenzo destacó que el objetivo es construir una base de jugadores para el próximo ciclo mundialista y que el regreso de la Selección al estadio Pascual Guerrero busca llevar alegría a una ciudad afectada por el terremoto de agosto. Héctor Camilo Rozo respondió a las denuncias sobre presuntas irregularidades en la Liga de Fútbol del Meta. El expresidente de la organización intervino en Blog Deportivo para ejercer su derecho de réplica frente a las acusaciones realizadas por Jorge Hernández. Rozo defendió su gestión desde 2015 y aseguró que la controversia relacionada con una asamblea extraordinaria obedeció a errores de procedimiento durante la actualización de unos estatutos que consideraba desactualizados. También respaldó la capacidad de la actual presidenta de la liga y rechazó las afirmaciones que cuestionaban su independencia.

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