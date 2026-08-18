Fútbol colombiano se reorganiza tras terremoto: 18 de agosto del 2026 - Blog Deportivo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este martes:



Sebastián Arango , presidente de Atlético Nacional, confirmó el partido amistoso de este miércoles contra Once Caldas en beneficio de los damnificados por el terremoto. Explicó que todo lo recaudado será entregado a través de la Corporación Presentes, y que también podrán atender casos particulares de personas vinculadas al fútbol que hayan resultado afectadas.

, presidente de Atlético Nacional, confirmó el partido amistoso de este miércoles contra Once Caldas en beneficio de los damnificados por el terremoto. Explicó que todo lo recaudado será entregado a través de la Corporación Presentes, y que también podrán atender casos particulares de personas vinculadas al fútbol que hayan resultado afectadas. Felipe Restrepo , director de Asuntos Corporativos del Deportivo Cali, explicó que el partido del próximo domingo en Palmaseca está programado, pero todavía no oficializado, pues el estadio debe recibir un dictamen estructural y posteriormente ser evaluado por la comisión local de seguridad.

, director de Asuntos Corporativos del Deportivo Cali, explicó que el partido del próximo domingo en Palmaseca está programado, pero todavía no oficializado, pues el estadio debe recibir un dictamen estructural y posteriormente ser evaluado por la comisión local de seguridad. Iván Vélez , gerente deportivo del América de Cali, confirmó que el club trabaja para tener a Bogotá como sede alterna para sus partidos de liga durante lo que resta de agosto y parte de septiembre.

, gerente deportivo del América de Cali, confirmó que el club trabaja para tener a Bogotá como sede alterna para sus partidos de liga durante lo que resta de agosto y parte de septiembre. John Lucumí fue presentado como nuevo jugador de Juventus: el defensor colombiano habló de su llegada al club italiano, su adaptación y sus referentes, entre ellos Juan Guillermo Cuadrado.

fue presentado como nuevo jugador de Juventus: el defensor colombiano habló de su llegada al club italiano, su adaptación y sus referentes, entre ellos Juan Guillermo Cuadrado. Santa Fe recibe a River Plate por Copa Sudamericana. Rafael Santos Borré sería titular por primera vez desde su regreso a River, mientras Thiago Almada también estaría desde el comienzo. Santa Fe tendrá la baja de Mosquera Marmolejo

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