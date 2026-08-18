Fútbol colombiano se reorganiza tras terremoto: 18 de agosto del 2026 - Blog Deportivo

Actualizado: 18 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este martes:
- Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, confirmó el partido amistoso de este miércoles contra Once Caldas en beneficio de los damnificados por el terremoto. Explicó que todo lo recaudado será entregado a través de la Corporación Presentes, y que también podrán atender casos particulares de personas vinculadas al fútbol que hayan resultado afectadas.
- Felipe Restrepo, director de Asuntos Corporativos del Deportivo Cali, explicó que el partido del próximo domingo en Palmaseca está programado, pero todavía no oficializado, pues el estadio debe recibir un dictamen estructural y posteriormente ser evaluado por la comisión local de seguridad.
- Iván Vélez, gerente deportivo del América de Cali, confirmó que el club trabaja para tener a Bogotá como sede alterna para sus partidos de liga durante lo que resta de agosto y parte de septiembre.
- John Lucumí fue presentado como nuevo jugador de Juventus: el defensor colombiano habló de su llegada al club italiano, su adaptación y sus referentes, entre ellos Juan Guillermo Cuadrado.
- Santa Fe recibe a River Plate por Copa Sudamericana. Rafael Santos Borré sería titular por primera vez desde su regreso a River, mientras Thiago Almada también estaría desde el comienzo. Santa Fe tendrá la baja de Mosquera Marmolejo
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