Gol de Jhon Arias en Libertadores: 30 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 30 de abr, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 30 de abril de 2026:
- Análisis de la actualidad del jugador colombiano Luis Díaz. Además, el Pibe Valderrama destacó el presente del guajiro.
- Una fuente cercana a la Selección Colombia asegura que es muy probable un cambio en el plan de preparación del equipo de cara al Mundial.
- 'La Roca' Sánchez se refirió al momento de la Selección Colombia y aseguró que hay que “ganar todos los partidos para llegar a la final”.
- Jhon Arias anotó el gol del empate de Palmeiras ante Cerro Porteño en la Copa Libertadores.
Este viernes inicia la jornada 19 de la Liga BetPlay con el partido entre Once Caldas y Atlético Nacional.
Escuche el programa completo aquí: