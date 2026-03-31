Infantino confirma a Irán en el Mundial: 31 marzo de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 31 de marzo de 2026:
- Se disputa el repechaje rumbo al Mundial de la Fifa 2026, con partidos destacados como Bosnia-Herzegovina frente a Italia.
- El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, confirmó la participación de Irán en el Mundial de 2026.
- El periodista Fabio Poveda reveló lo que no se vio tras el partido de la Selección Colombia, incluyendo la autocrítica individual de los jugadores antes de la rueda de prensa.
Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina, se pronunció en rueda de prensa sobre el rendimiento de Lionel Messi.
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