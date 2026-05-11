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James Rodríguez fue figura con Minnesota: 11 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 11 de mayo de 2026.

Blog Deportivo
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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de may, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 11 de mayo de 2026:

  • James Rodríguez brilló con Minnesota tras aportar dos asistencias en la victoria frente a Austin FC.
  • Repaso y análisis de los resultados tras los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay.
  • El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, le confirmó al periodista de Blu Radio, Fabio Poveda, que la lista preliminar de 55 convocados no será publicada.
  • Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros, se refirió a la situación relacionada con el equipo suizo que iban a adquirir.

  • Juan Fernando Quintero brilló con River Plate tras marcar el gol de la clasificación frente a San Lorenzo en la Copa Argentina.

    Escuche el programa completo aquí:

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