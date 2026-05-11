James Rodríguez fue figura con Minnesota: 11 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 11 de may, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 11 de mayo de 2026:
- James Rodríguez brilló con Minnesota tras aportar dos asistencias en la victoria frente a Austin FC.
- Repaso y análisis de los resultados tras los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay.
- El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, le confirmó al periodista de Blu Radio, Fabio Poveda, que la lista preliminar de 55 convocados no será publicada.
- Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros, se refirió a la situación relacionada con el equipo suizo que iban a adquirir.
Juan Fernando Quintero brilló con River Plate tras marcar el gol de la clasificación frente a San Lorenzo en la Copa Argentina.
Escuche el programa completo aquí: