Kevin Viveros iguala récord de Aristizábal: 13 de octubre 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este martes:



Kevin Viveros llegó a 21 goles en el Brasileirão e igualó el registro de Víctor Hugo Aristizábal . El delantero colombiano marcó nuevamente por partida doble, es el máximo goleador del campeonato y quedó a cinco tantos del registro de 26 de Germán Cano entre los extranjeros. Viveros aseguró que quiere superar esas marcas y contó que Lorenzo le pidió mantener su nivel para continuar en el radar de la Selección Colombia.

. El delantero colombiano marcó nuevamente por partida doble, es el máximo goleador del campeonato y quedó a cinco tantos del registro de 26 de Germán Cano entre los extranjeros. Viveros aseguró que quiere superar esas marcas y contó que Lorenzo le pidió mantener su nivel para continuar en el radar de la Selección Colombia. Viveros también recordó que pasó cerca de un año sin jugar antes de reconstruir su carrera . Contó que salió del América, agotó sus ahorros y recibió apoyo de su familia y de quien hoy es su esposa hasta que Carabobo le abrió nuevamente las puertas del fútbol profesional. También explicó que actualmente trabaja sesiones adicionales de definición para mejorar sus puntos débiles.

. Contó que salió del América, agotó sus ahorros y recibió apoyo de su familia y de quien hoy es su esposa hasta que Carabobo le abrió nuevamente las puertas del fútbol profesional. También explicó que actualmente trabaja sesiones adicionales de definición para mejorar sus puntos débiles. Luis Javier Suárez hizo historia con Sporting de Lisboa en la Champions . Marcó en la victoria 2-0 sobre Lens y llegó a siete goles en el torneo, con lo que se convirtió en el máximo anotador del club portugués en la historia de la Liga de Campeones. Además, completó ocho partidos consecutivos marcando.

. Marcó en la victoria 2-0 sobre Lens y llegó a siete goles en el torneo, con lo que se convirtió en el máximo anotador del club portugués en la historia de la Liga de Campeones. Además, completó ocho partidos consecutivos marcando. Luis Díaz marcó para el Bayern Múnich en una remontada que no pudo sostener el equipo alemán . Bayern perdía 2-0 ante Viking, reaccionó y el colombiano convirtió el 3-2, pero el conjunto noruego consiguió posteriormente el 3-3 cuando el partido entraba en tiempo de reposición.

. Bayern perdía 2-0 ante Viking, reaccionó y el colombiano convirtió el 3-2, pero el conjunto noruego consiguió posteriormente el 3-3 cuando el partido entraba en tiempo de reposición. El estado de la cancha de El Campín volvió a generar preocupación antes del encuentro entre Millonarios y Once Caldas . El concejal y exfutbolista Leandro Castellanos denunció que grama retirada del Parque La Florida terminó en el coloso de la 57 y pidió aclarar permisos y costos. El IDRD respondió que existe un laboratorio autorizado para intervenir tres canchas del parque y que las mejoras son asumidas por la empresa encargada.

. El concejal y exfutbolista Leandro Castellanos denunció que grama retirada del Parque La Florida terminó en el coloso de la 57 y pidió aclarar permisos y costos. El IDRD respondió que existe un laboratorio autorizado para intervenir tres canchas del parque y que las mejoras son asumidas por la empresa encargada. Independiente Medellín venció 2-1 al América de Cali en la fecha 14 de la liga colombiana. América disputó todo el segundo tiempo con diez jugadores tras la expulsión de Rosero, mientras la jornada también dejó el empate de Millonarios con Fortaleza y la derrota del Tolima frente a Jaguares.

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