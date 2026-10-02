Lorenzo moverá piezas ante Paraguay: 2 de octubre 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este viernes:



Colombia enfrenta esta noche a Paraguay en su segundo amistoso después del Mundial . Néstor Lorenzo anticipó cambios en la formación y dejó abierta la posibilidad de utilizar otro arquero. En el último entrenamiento fueron probados Royer Caicedo y Kevin Andrade en una línea de tres, mientras Yáser Asprilla trabajó con el grupo principal y aparece como opción para ser titular.

. Néstor Lorenzo anticipó cambios en la formación y dejó abierta la posibilidad de utilizar otro arquero. En el último entrenamiento fueron probados Royer Caicedo y Kevin Andrade en una línea de tres, mientras Yáser Asprilla trabajó con el grupo principal y aparece como opción para ser titular. Nico Lithitx aseguró que Paraguay mantiene la base del proceso de Gustavo Alfaro, pero busca mejorar su producción ofensiva . La convocatoria tiene ocho jugadores nuevos y diez que estuvieron en el Mundial; Hugo Adrián Benítez aparece como una de las posibles novedades ante Colombia. Alfaro continúa con amplio respaldo después de su participación en la Copa del Mundo.

. La convocatoria tiene ocho jugadores nuevos y diez que estuvieron en el Mundial; Hugo Adrián Benítez aparece como una de las posibles novedades ante Colombia. Alfaro continúa con amplio respaldo después de su participación en la Copa del Mundo. Portugal venció 4-2 a Dinamarca en su primer partido sin Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración . João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha y João Félix marcaron los goles, mientras Jorge Jesus reiteró que las reglas son iguales para todos. La Federación Portuguesa busca un acercamiento con Cristiano para intentar resolver el conflicto y propiciar su regreso.

. João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha y João Félix marcaron los goles, mientras Jorge Jesus reiteró que las reglas son iguales para todos. La Federación Portuguesa busca un acercamiento con Cristiano para intentar resolver el conflicto y propiciar su regreso. Francia e Italia empataron 1-1 por la Liga de Naciones . Michael Olise abrió el marcador para los franceses y Alessandro Bastoni igualó después de un error en la salida de Francia. Dayot Upamecano fue expulsado y el resultado dejó a Francia líder de su grupo con siete puntos.

. Michael Olise abrió el marcador para los franceses y Alessandro Bastoni igualó después de un error en la salida de Francia. Dayot Upamecano fue expulsado y el resultado dejó a Francia líder de su grupo con siete puntos. La fecha 13 de la Liga Colombiana comienza este viernes con Deportivo Cali-Alianza Valledupar. Luis Fernando Suárez debutará nuevamente como técnico del Deportes Tolima ante Boyacá Chicó, Junior visitará a Bucaramanga y Medellín recibirá a Santa Fe el lunes. América lidera con 24 puntos, seguido por Nacional con 22.

Luis Fernando Suárez debutará nuevamente como técnico del Deportes Tolima ante Boyacá Chicó, Junior visitará a Bucaramanga y Medellín recibirá a Santa Fe el lunes. América lidera con 24 puntos, seguido por Nacional con 22. Radamel Falcao García cumplió 21 años de su primer gol con River Plate. El 2 de octubre de 2005 marcó ante Independiente en el Monumental; su etapa en River terminó con 45 goles en 111 partidos, entre torneos locales e internacionales.

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