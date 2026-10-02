Luis Fernando Suárez asume como DT de Tolima: 1 de octubre 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este jueves:



Atlético Nacional venció a Junior y dejó al equipo barranquillero con un panorama muy complicado para clasificar. James Rodríguez tuvo una actuación destacada y participó en los tres goles de su equipo, mientras Andrés Román también fue una de las figuras. Junior está obligado a sumar cerca de 20 de los 27 puntos que le quedan para meterse en los cuadrangulares.

James Rodríguez tuvo una actuación destacada y participó en los tres goles de su equipo, mientras Andrés Román también fue una de las figuras. Junior está obligado a sumar cerca de 20 de los 27 puntos que le quedan para meterse en los cuadrangulares. David Mackalister Silva aseguró que Millonarios empieza a recuperar la idea de Alberto Gamero, basada en mayor posesión y control de los partidos . Reconoció que la pelota quieta defensiva sigue siendo uno de los principales problemas del equipo y señaló que las lesiones están afectando a varios clubes del campeonato. También respaldó el regreso de figuras como Juan Guillermo Cuadrado al fútbol colombiano y consideró que su experiencia beneficia a la Liga y a los jugadores jóvenes. Sobre el recibimiento hostil que tuvo el 'panita' en Medellín, afirmó que ese tipo de presión hace parte del fútbol mientras no exista una agresión.

. Reconoció que la pelota quieta defensiva sigue siendo uno de los principales problemas del equipo y señaló que las lesiones están afectando a varios clubes del campeonato. También respaldó el regreso de figuras como Juan Guillermo Cuadrado al fútbol colombiano y consideró que su experiencia beneficia a la Liga y a los jugadores jóvenes. Sobre el recibimiento hostil que tuvo el 'panita' en Medellín, afirmó que ese tipo de presión hace parte del fútbol mientras no exista una agresión. Luis Fernando Suárez regresó al Deportes Tolima 24 años después de su primera etapa en Ibagué . El entrenador destacó el crecimiento institucional del club, aseguró que encontró una nómina con condiciones para competir y fijó como primer objetivo asegurar la clasificación y volver a pelear por torneos internacionales. También explicó que irá incorporando progresivamente su idea de juego, apoyándose también en conceptos dejados por cuerpos técnicos anteriores y en asistentes como Henry Rojas.

. El entrenador destacó el crecimiento institucional del club, aseguró que encontró una nómina con condiciones para competir y fijó como primer objetivo asegurar la clasificación y volver a pelear por torneos internacionales. También explicó que irá incorporando progresivamente su idea de juego, apoyándose también en conceptos dejados por cuerpos técnicos anteriores y en asistentes como Henry Rojas. Néstor Lorenzo confirmó que Colombia tendrá varios cambios frente a Paraguay . El técnico dejó abierta la posibilidad de utilizar otro arquero, aseguró que quiere observar a los tres convocados y explicó que varios clubes pidieron administrar las cargas de sus jugadores, pero la Selección rechazó esas solicitudes porque considera prioritaria la fecha FIFA.

. El técnico dejó abierta la posibilidad de utilizar otro arquero, aseguró que quiere observar a los tres convocados y explicó que varios clubes pidieron administrar las cargas de sus jugadores, pero la Selección rechazó esas solicitudes porque considera prioritaria la fecha FIFA. Argentina goleó 4-0 a Bolivia en su primer partido de esta nueva etapa sin Lionel Messi. Nico Paz aportó un gol y una asistencia, Lautaro Martínez volvió a marcar y Lionel Scaloni utilizó varios futbolistas jóvenes. El entrenador aseguró que, aunque Messi es “irreemplazable”, Argentina mantendrá su identidad basada en la posesión y el juego asociado.

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