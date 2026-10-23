'Maracanazo' de Estudiantes en Libertadores: 23 de octubre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este viernes:



Atlético Nacional goleó 3-0 al Deportivo Pasto y asumió el liderato de la Liga Colombiana . El conjunto verdolaga llegó a 29 puntos y superó al Deportivo Cali por diferencia de gol. Edwin Cardona fue protagonista con una anotación desde aproximadamente 59,5 metros. La próxima cita será el clásico ante el DIM el sábado 25 de octubre.

. El conjunto verdolaga llegó a 29 puntos y superó al Deportivo Cali por diferencia de gol. Edwin Cardona fue protagonista con una anotación desde aproximadamente 59,5 metros. La próxima cita será el clásico ante el DIM el sábado 25 de octubre. Estudiantes de La Plata eliminó a Flamengo y disputará la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras . Miguel Monsalve destacó la fortaleza mental del equipo argentino, que debió sobreponerse a una expulsión y terminó clasificando por la vía del punto penal. El colombiano elogió la actuación de Fernando Muslera, la mentalidad que transmite el técnico Alexander Medina y el liderazgo de Juan Sebastián Verón dentro de la institución.

. Miguel Monsalve destacó la fortaleza mental del equipo argentino, que debió sobreponerse a una expulsión y terminó clasificando por la vía del punto penal. El colombiano elogió la actuación de Fernando Muslera, la mentalidad que transmite el técnico Alexander Medina y el liderazgo de Juan Sebastián Verón dentro de la institución. Cristiano Ronaldo llegó a 982 goles y quedó a 18 de alcanzar los 1.000 en su carrera . El portugués volvió a marcar en el fútbol saudí con un cabezazo que inicialmente había sido registrado como autogol, pero posteriormente fue atribuido al luso en el informe arbitral.

. El portugués volvió a marcar en el fútbol saudí con un cabezazo que inicialmente había sido registrado como autogol, pero posteriormente fue atribuido al luso en el informe arbitral. La clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana disparó los precios de los viajes a Barranquilla . Algunas cotizaciones mostraron incrementos importantes frente a los precios habituales, impulsados por la demanda de aficionados argentinos y colombianos.

. Algunas cotizaciones mostraron incrementos importantes frente a los precios habituales, impulsados por la demanda de aficionados argentinos y colombianos. La fecha 16 de la Liga Colombiana tendrá partidos decisivos para la clasificación a los cuadrangulares. Atlético Nacional recibirá al Independiente Medellín en el clásico paisa, América enfrentará a Cúcuta Deportivo y Junior jugará contra Águilas Doradas. También habrá clásico del Eje Cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira, mientras Tolima buscará mantenerse en la pelea por uno de los ocho cupos.

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