Maradona, 66 años del genio del fútbol: 30 de octubre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este viernes:



Diego Armando Maradona recibió homenajes en Argentina e Italia por el aniversario número 66 de su nacimiento . Boca Juniors, la Asociación del Fútbol Argentino y los aficionados del Napoli recordaron al campeón del mundo de 1986 con videos, canciones y sus goles más emblemáticos. También se revivieron algunas de sus declaraciones más recordadas y anécdotas de personas cercanas, como Fernando Signorini, Ricardo Gareca y Carlos 'el Pibe' Valderrama, quienes compartieron historias sobre su talento y su personalidad.

. Boca Juniors, la Asociación del Fútbol Argentino y los aficionados del Napoli recordaron al campeón del mundo de 1986 con videos, canciones y sus goles más emblemáticos. También se revivieron algunas de sus declaraciones más recordadas y anécdotas de personas cercanas, como Fernando Signorini, Ricardo Gareca y Carlos 'el Pibe' Valderrama, quienes compartieron historias sobre su talento y su personalidad. Rafa Guerrero respaldó la decisión de permitir que los árbitros españoles hablen con los periodistas después de los partidos . El exárbitro consideró que esta medida puede mejorar la transparencia y ayudar a comprender las decisiones de los jueces. Sin embargo, advirtió que será necesario establecer tiempos y procedimientos para las declaraciones, especialmente cuando existan jugadas polémicas o intervenciones del VAR. También señaló que algunos árbitros podrían necesitar preparación para enfrentar las preguntas de los medios.

. El exárbitro consideró que esta medida puede mejorar la transparencia y ayudar a comprender las decisiones de los jueces. Sin embargo, advirtió que será necesario establecer tiempos y procedimientos para las declaraciones, especialmente cuando existan jugadas polémicas o intervenciones del VAR. También señaló que algunos árbitros podrían necesitar preparación para enfrentar las preguntas de los medios. Atlético Nacional derrotó 2-0 a Independiente Santa Fe y se consolidó como líder de la Liga BetPlay . El equipo dirigido por Lucas González ganó con un gol de Elías Cabrera y una anotación en propia puerta de Emanuel Olivera. Nacional llegó a 35 puntos y quedó cerca de asegurar matemáticamente su clasificación a la Copa Libertadores de 2027 por la reclasificación. Por su parte, Pablo Repetto reconoció la superioridad del rival, aunque manifestó preocupación por la acumulación de partidos y el desgaste de sus jugadores.

. El equipo dirigido por Lucas González ganó con un gol de Elías Cabrera y una anotación en propia puerta de Emanuel Olivera. Nacional llegó a 35 puntos y quedó cerca de asegurar matemáticamente su clasificación a la Copa Libertadores de 2027 por la reclasificación. Por su parte, Pablo Repetto reconoció la superioridad del rival, aunque manifestó preocupación por la acumulación de partidos y el desgaste de sus jugadores. América de Cali venció 2-1 a Fortaleza y se mantiene en los primeros lugares del campeonato, pese a sus dificultades económicas . Yeison Guzmán y Tilman Palacios marcaron para el conjunto escarlata, que llegó a 34 puntos. El entrenador David González explicó que la decisión de sus futbolistas de no concentrarse antes del encuentro fue una forma de manifestar su inconformidad por los retrasos en los pagos. También persisten las dudas sobre el futuro del arquero Jean Fernandes, ante versiones de un posible traslado al fútbol mexicano.

. Yeison Guzmán y Tilman Palacios marcaron para el conjunto escarlata, que llegó a 34 puntos. El entrenador David González explicó que la decisión de sus futbolistas de no concentrarse antes del encuentro fue una forma de manifestar su inconformidad por los retrasos en los pagos. También persisten las dudas sobre el futuro del arquero Jean Fernandes, ante versiones de un posible traslado al fútbol mexicano. Flamengo acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo para intentar revertir la clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores . La reclamación se debe a la habilitación de Marcos Rojo para disputar el encuentro de vuelta de las semifinales. Aunque la Conmebol ya había rechazado la protesta del club brasileño, Flamengo decidió recurrir a una nueva instancia para buscar una decisión favorable.

. La reclamación se debe a la habilitación de Marcos Rojo para disputar el encuentro de vuelta de las semifinales. Aunque la Conmebol ya había rechazado la protesta del club brasileño, Flamengo decidió recurrir a una nueva instancia para buscar una decisión favorable. Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 por una diferencia de apenas 28 puntos sobre Kylian Mbappé . La clasificación revelada dejó al inglés con 1.055 puntos, seguido del francés con 1.027 y de Lamine Yamal con 881. Mientras tanto, Luis Enrique expresó su satisfacción por el final de las discusiones relacionadas con el premio, después de recibir constantes preguntas sobre el tema.

. La clasificación revelada dejó al inglés con 1.055 puntos, seguido del francés con 1.027 y de Lamine Yamal con 881. Mientras tanto, Luis Enrique expresó su satisfacción por el final de las discusiones relacionadas con el premio, después de recibir constantes preguntas sobre el tema. Lionel Messi podría regresar al fútbol argentino para vestir la camiseta de Newell's Old Boys durante el primer semestre de 2027. La posibilidad comenzó a generar expectativa entre los aficionados del conjunto rosarino, que estudia alternativas para concretar su llegada. El eventual regreso tendría que ver con una transición en el calendario de la MLS, aunque por ahora solo se trata de una posibilidad.

Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí: