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Nacional elimina al Medellín por Copa BetPlay: 15 de octubre 2026 - Blog Deportivo programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo de este jueves.

Blog Deportivo
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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este jueves:

  • Atlético Nacional eliminó al Medellín y avanzó a semifinales de la Copa BetPlay. El cuadro verdolaga ganó 3-2 con goles de Haydar, un autogol de Fabra y otro tanto de Andrés Román, mientras Martegani marcó los dos tantos del DIM. El verde paisa dominó ampliamente el primer tiempo y el poderoso reaccionó después del descanso sin alcanzar el empate.
  • Kevin Andrade marcó con Zenit después de regresar de la Selección Colombia. El defensor explicó que Lorenzo le pidió principalmente seguridad, comunicación y mantener referenciados a los atacantes cuando el equipo está en fase ofensiva. El zaguero aseguró que fue ganando confianza durante la gira y espera mantenerse para los próximos partidos frente a Chile.
  • Jhon Jader Durán marcó por partida doble con Benfica. El delantero colombiano anotó primero de penal y posteriormente consiguió su segundo tanto del partido frente al Celtic. Camilo Durán, también recientemente convocado por Colombia, marcó el descuento del conjunto escocés que terminó cayendo 4-1.
  • Jorge Eliécer Campuzano presentará su libro 'Una vida espectacular'. El histórico narrador recordó algunos de los goles y experiencias que marcaron sus 62 años de trayectoria, mientras Guillermo Zuluaga explicó que la obra fue construida a partir de sus archivos, recuerdos y testimonios. El lanzamiento será este 16 de octubre en Medellín.
  • Junior rechazó los actos vandálicos contra jugadores del equipo. Personas que bloquearon la salida de la sede Adelita de Char vandalizaron los vehículos de Guillermo Paiva y Jesús Rivas. Sebastián Viera reconoció las dificultades deportivas del equipo y asumió su responsabilidad como entrenador en medio de la crisis de resultados.
  • Gianni Infantino pidió disculpas por los "errores en la comunicación y consulta" de la propuesta de privatizar el Mundial de la FIFA. El presidente del organismo recalcó que el proyecto denominado FIFA Forward Enterprise era una propuesta y no un acuerdo cerrado, después de las diferencias surgidas dentro del Consejo de la FIFA.

Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí:

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