Nacional elimina al Medellín por Copa BetPlay: 15 de octubre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este jueves:



Atlético Nacional eliminó al Medellín y avanzó a semifinales de la Copa BetPlay. El cuadro verdolaga ganó 3-2 con goles de Haydar, un autogol de Fabra y otro tanto de Andrés Román, mientras Martegani marcó los dos tantos del DIM. El verde paisa dominó ampliamente el primer tiempo y el poderoso reaccionó después del descanso sin alcanzar el empate.

El cuadro verdolaga ganó 3-2 con goles de Haydar, un autogol de Fabra y otro tanto de Andrés Román, mientras Martegani marcó los dos tantos del DIM. El verde paisa dominó ampliamente el primer tiempo y el poderoso reaccionó después del descanso sin alcanzar el empate. Kevin Andrade marcó con Zenit después de regresar de la Selección Colombia . El defensor explicó que Lorenzo le pidió principalmente seguridad, comunicación y mantener referenciados a los atacantes cuando el equipo está en fase ofensiva. El zaguero aseguró que fue ganando confianza durante la gira y espera mantenerse para los próximos partidos frente a Chile.

. El defensor explicó que Lorenzo le pidió principalmente seguridad, comunicación y mantener referenciados a los atacantes cuando el equipo está en fase ofensiva. El zaguero aseguró que fue ganando confianza durante la gira y espera mantenerse para los próximos partidos frente a Chile. Jhon Jader Durán marcó por partida doble con Benfica. El delantero colombiano anotó primero de penal y posteriormente consiguió su segundo tanto del partido frente al Celtic. Camilo Durán, también recientemente convocado por Colombia, marcó el descuento del conjunto escocés que terminó cayendo 4-1.

El delantero colombiano anotó primero de penal y posteriormente consiguió su segundo tanto del partido frente al Celtic. Camilo Durán, también recientemente convocado por Colombia, marcó el descuento del conjunto escocés que terminó cayendo 4-1. Jorge Eliécer Campuzano presentará su libro 'Una vida espectacular'. El histórico narrador recordó algunos de los goles y experiencias que marcaron sus 62 años de trayectoria, mientras Guillermo Zuluaga explicó que la obra fue construida a partir de sus archivos, recuerdos y testimonios. El lanzamiento será este 16 de octubre en Medellín.

El histórico narrador recordó algunos de los goles y experiencias que marcaron sus 62 años de trayectoria, mientras Guillermo Zuluaga explicó que la obra fue construida a partir de sus archivos, recuerdos y testimonios. El lanzamiento será este 16 de octubre en Medellín. Junior rechazó los actos vandálicos contra jugadores del equipo. Personas que bloquearon la salida de la sede Adelita de Char vandalizaron los vehículos de Guillermo Paiva y Jesús Rivas. Sebastián Viera reconoció las dificultades deportivas del equipo y asumió su responsabilidad como entrenador en medio de la crisis de resultados.

Personas que bloquearon la salida de la sede Adelita de Char vandalizaron los vehículos de Guillermo Paiva y Jesús Rivas. Sebastián Viera reconoció las dificultades deportivas del equipo y asumió su responsabilidad como entrenador en medio de la crisis de resultados. Gianni Infantino pidió disculpas por los "errores en la comunicación y consulta" de la propuesta de privatizar el Mundial de la FIFA. El presidente del organismo recalcó que el proyecto denominado FIFA Forward Enterprise era una propuesta y no un acuerdo cerrado, después de las diferencias surgidas dentro del Consejo de la FIFA.

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