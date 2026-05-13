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Nacional y Santa Fe, a semifinales: 13 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 13 de mayo de 2026.

Blog Deportivo
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de may, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 13 de mayo de 2026:

  • Atlético Nacional y Santa Fe avanzaron a semifinales de la Liga BetPlay tras eliminar a Internacional de Bogotá y América de Cali, respectivamente.
  • La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y el técnico Néstor Lorenzo ofrecerán una rueda de prensa para hablar sobre James Rodríguez y la prelista de la Selección Colombia.
  • Brayan León, delantero del Mamelodi Sundowns F.C, habló sobre su presente goleador en la liga de Sudáfrica.

Escuche el programa completo aquí:

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