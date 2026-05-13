Nacional y Santa Fe, a semifinales: 13 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 13 de may, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 13 de mayo de 2026:
- Atlético Nacional y Santa Fe avanzaron a semifinales de la Liga BetPlay tras eliminar a Internacional de Bogotá y América de Cali, respectivamente.
- La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y el técnico Néstor Lorenzo ofrecerán una rueda de prensa para hablar sobre James Rodríguez y la prelista de la Selección Colombia.
- Brayan León, delantero del Mamelodi Sundowns F.C, habló sobre su presente goleador en la liga de Sudáfrica.
Escuche el programa completo aquí: