En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Masacre en Mocoa
Angie Rodríguez
Petro vs. Banco de la República
Estrecho de Ormuz

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Nuevo gol de Luis Díaz: 22 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 22 de abril de 2026.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 22 de abril de 2026:

  • El Bayern Múnich de Luis Díaz enfrentó al Bayer Leverkusen por la DFB Pokal. El guajiro anotó un nuevo gol, el 2-0 para la victoria en semis.
  • La salida de Alejandro Restrepo del Medellín eleva a ocho la cifra de técnicos colombianos despedidos.
  • El abogado César Pinzón se refirió a la legalidad de las vacaciones del todavía técnico de Bucaramanga, Leonel Álvarez.

  • Fredy Hurtado, técnico de la Selección Colombia Sub-17, habló sobre cómo han sido los últimos días tras conquistar el Sudamericano Sub-17.

    Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad