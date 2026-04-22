Nuevo gol de Luis Díaz: 22 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 22 de abril de 2026:



El Bayern Múnich de Luis Díaz enfrentó al Bayer Leverkusen por la DFB Pokal. El guajiro anotó un nuevo gol, el 2-0 para la victoria en semis.

enfrentó al Bayer Leverkusen por la DFB Pokal. El guajiro anotó un nuevo gol, el 2-0 para la victoria en semis. La salida de Alejandro Restrepo del Medellín eleva a ocho la cifra de técnicos colombianos despedidos.

El abogado César Pinzón se refirió a la legalidad de las vacaciones del todavía técnico de Bucaramanga, Leonel Álvarez.

se refirió a la legalidad de las vacaciones del todavía técnico de Bucaramanga, Leonel Álvarez. Fredy Hurtado, técnico de la Selección Colombia Sub-17, habló sobre cómo han sido los últimos días tras conquistar el Sudamericano Sub-17. Escuche el programa completo aquí: