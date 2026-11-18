Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:



La Selección Colombia cerró su calendario de 2026 con dudas en su funcionamiento y varios jugadores jóvenes que buscan consolidarse . Después del segundo partido frente a Chile, Néstor Lorenzo reconoció que el equipo tuvo dificultades para mantener la pelota durante el primer tiempo, aunque destacó la mejoría en la segunda mitad. El entrenador aseguró que la adaptación de los nuevos convocados ha sido progresiva y que necesita seguir evaluando su rendimiento en los clubes antes de tomar decisiones para el próximo ciclo mundialista.

. Después del segundo partido frente a Chile, Néstor Lorenzo reconoció que el equipo tuvo dificultades para mantener la pelota durante el primer tiempo, aunque destacó la mejoría en la segunda mitad. El entrenador aseguró que la adaptación de los nuevos convocados ha sido progresiva y que necesita seguir evaluando su rendimiento en los clubes antes de tomar decisiones para el próximo ciclo mundialista. Juan Manuel Rengifo, Matías Orozco, Camilo Mena y Kevin Andrade dejaron buenas sensaciones en la renovación de Colombia . El volante de Nacional destacó por su capacidad para asociarse en el mediocampo, mientras que el extremo del fútbol polaco mostró personalidad en su debut con la selección mayor. Por su parte, el defensor del Zenit también sobresalió por su seguridad defensiva y precisión en los pases.

. El volante de Nacional destacó por su capacidad para asociarse en el mediocampo, mientras que el extremo del fútbol polaco mostró personalidad en su debut con la selección mayor. Por su parte, el defensor del Zenit también sobresalió por su seguridad defensiva y precisión en los pases. Gustavo Puerta estaría entre 45 y 60 días fuera de las canchas por la lesión de rodilla sufrida frente a Chile . Según la información preliminar, los primeros exámenes descartaron una rotura de ligamentos que requiriera cirugía, aunque el mediocampista sí presentó una lesión que necesitará recuperación y fortalecimiento. El volante se perdería lo que resta de 2026 y podría regresar a comienzos del próximo año, dependiendo de su evolución.

. Según la información preliminar, los primeros exámenes descartaron una rotura de ligamentos que requiriera cirugía, aunque el mediocampista sí presentó una lesión que necesitará recuperación y fortalecimiento. El volante se perdería lo que resta de 2026 y podría regresar a comienzos del próximo año, dependiendo de su evolución. Once Caldas eliminó a Atlético Nacional y avanzó a la final de la Copa BetPlay después de remontar una desventaja de dos goles . El equipo antioqueño se fue al descanso ganando 2-0, con anotaciones de Elías Cabrera y James Rodríguez, pero Michael Barrios y Juan Pablo Nieto consiguieron el empate para el conjunto de Manizales. La clasificación se definió desde el punto penal, donde el arquero Joan Parra detuvo dos cobros.

. El equipo antioqueño se fue al descanso ganando 2-0, con anotaciones de Elías Cabrera y James Rodríguez, pero Michael Barrios y Juan Pablo Nieto consiguieron el empate para el conjunto de Manizales. La clasificación se definió desde el punto penal, donde el arquero Joan Parra detuvo dos cobros. Joan Parra reveló cómo estudió a los cobradores de Atlético Nacional y anticipó que podía clasificar a Once Caldas en los penales. En entrevista, el arquero aseguró que desde días antes del partido había advertido al cuerpo técnico que la serie podía terminar en una tanda y que confiaba en ser decisivo. Explicó cómo identificó los movimientos de Nicolás Rodríguez y Jorman Campuzano, cuyos cobros detuvo, y reconoció que utilizó estrategias para presionar mentalmente a Alfredo Morelos. También confirmó que estuvo cerca de salir a Millonarios y al fútbol mexicano, aunque Once Caldas decidió conservarlo para disputar los títulos.

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