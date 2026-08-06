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Pereira pierde reconocimiento deportivo: 6 de agosto de 2026, Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 6 de agosto de 2026.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 6 de agosto de 2026:

  • Conmebol se pronuncia al respecto de la polémica propuesta del Gianni Infantino para abrir los Mundiales a la inversión privada.
  • Análisis de la entrevista que el futbolista de la Selección Colombia Yerry Mina concedió al canal Chao Con Gol.
  • El Ministerio del Deporte confirmó en segunda instancia que el Deportivo Pereira pierde el reconocimiento deportivo.

  • Patricia Duque, ministra del Deporte, analizó su gestión y envía una recomendación al gobierno entrante.

    Escuche el programa completo aquí:

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