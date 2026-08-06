Pereira pierde reconocimiento deportivo: 6 de agosto de 2026, Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 6 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 6 de agosto de 2026:
- Conmebol se pronuncia al respecto de la polémica propuesta del Gianni Infantino para abrir los Mundiales a la inversión privada.
- Análisis de la entrevista que el futbolista de la Selección Colombia Yerry Mina concedió al canal Chao Con Gol.
- El Ministerio del Deporte confirmó en segunda instancia que el Deportivo Pereira pierde el reconocimiento deportivo.
Patricia Duque, ministra del Deporte, analizó su gestión y envía una recomendación al gobierno entrante.
Escuche el programa completo aquí: