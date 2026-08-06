Pereira pierde reconocimiento deportivo: 6 de agosto de 2026, Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 6 de agosto de 2026:



Conmebol se pronuncia al respecto de la polémica propuesta del Gianni Infantino para abrir los Mundiales a la inversión privada.

Análisis de la entrevista que el futbolista de la Selección Colombia Yerry Mina concedió al canal Chao Con Gol.

concedió al canal Chao Con Gol. El Ministerio del Deporte confirmó en segunda instancia que el Deportivo Pereira pierde el reconocimiento deportivo.

Patricia Duque, ministra del Deporte, analizó su gestión y envía una recomendación al gobierno entrante. Escuche el programa completo aquí: