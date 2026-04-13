Polémica por caso Jannenson Sarmiento: 13 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 13 de abr, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 13 de abril de 2026:
- El clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe terminó 1-1, en medio de la polémica por un penal no sancionado dentro del área a favor del embajador.
- Cmarc Internacional emitió un comunicado sobre el caso del jugador Jannenson Sarmiento, señalado por un presunto amaño de partidos durante su paso por Unión Magdalena.
- Alejandro Comesaña, empresario de fútbol, se refirió sobre el comunicado de Cmarc Internacional por el presunto amaño de partidos del jugador Jannenson Sarmiento.
- En el Seminario de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Filippe Luís, técnico campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, habló sobre Carlo Ancelotti y dejó una reflexión importante sobre lo que podría aportar el entrenador.
- Atlético Nacional venció 3-2 al Medellín en la fecha 16 de la Liga BetPlay.
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