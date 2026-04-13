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Polémica por caso Jannenson Sarmiento: 13 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 13 de abril de 2026.

Blog Deportivo
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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 13 de abril de 2026:

  • El clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe terminó 1-1, en medio de la polémica por un penal no sancionado dentro del área a favor del embajador.
  • Cmarc Internacional emitió un comunicado sobre el caso del jugador Jannenson Sarmiento, señalado por un presunto amaño de partidos durante su paso por Unión Magdalena.
  • Alejandro Comesaña, empresario de fútbol, se refirió sobre el comunicado de Cmarc Internacional por el presunto amaño de partidos del jugador Jannenson Sarmiento.
  • En el Seminario de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Filippe Luís, técnico campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, habló sobre Carlo Ancelotti y dejó una reflexión importante sobre lo que podría aportar el entrenador.
  • Atlético Nacional venció 3-2 al Medellín en la fecha 16 de la Liga BetPlay.

Escuche el programa completo aquí:

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