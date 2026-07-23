¿Qué viene para la Selección con Néstor Lorenzo?: 23 julio 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 23 de julio de 2026:



La Federación Colombiana de Fútbol oficializó la renovación del contrato de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia.

Juan Fernando Quintero habló con ESPN sobre su futuro y la posibilidad de continuar en River Plate.

y la posibilidad de continuar en River Plate. Debate sobre el ranking de los mejores Mundiales de la historia.

Medellín rescató un empate ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana.

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