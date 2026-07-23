¿Qué viene para la Selección con Néstor Lorenzo?: 23 julio 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 23 de jul, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 23 de julio de 2026:
- La Federación Colombiana de Fútbol oficializó la renovación del contrato de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia.
- Juan Fernando Quintero habló con ESPN sobre su futuro y la posibilidad de continuar en River Plate.
- Debate sobre el ranking de los mejores Mundiales de la historia.
- Medellín rescató un empate ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana.
Escuche el programa completo aquí: