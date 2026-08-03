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Resultados fecha 2 de la liga: 3 de agosto de 2026, Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 3 de agosto de 2026.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 3 de agosto de 2026:

  • Balance de la segunda fecha de la Liga BetPlay, incluyendo las goleadas del América y Atlético Nacional.
  • Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, habló de su debut con victoria en liga ante Jaguares.
  • Santa Fe se enfrentará a River Plate de Argentina el próximo 12 de agosto, en un duelo correspondiente a la Copa Sudamericana.

  • Gustavo Puerta se reincorporó a los entrenamientos con el Racing de Santander tras su periodo de descanso, luego de su participación en la Copa del Mundo con la Selección Colombia.

    Escuche el programa completo aquí:

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