Selección Colombia vuelve a Cali: 14 de septiembre del 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 14 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este lunes:
- La fecha 10 dejó preocupación por la baja asistencia a varios estadios. Nacional reunió 41.551 personas ante Águilas y Cúcuta-Millonarios tuvo 15.734, mientras otros encuentros estuvieron muy por debajo de los 10 mil.
- Junior igualó uno de los peores arranques de un campeón vigente en torneos cortos. El equipo perdió 1-0 ante Alianza y quedó con apenas tres puntos. Para acercarse a 30 unidades tendría que conseguir alrededor del 81 % de los puntos restantes, equivalente a ganar nueve de sus últimos 12 partidos.
- Inter de Bogotá aprovechó la llegada de James Rodríguez para promocionar el partido ante Nacional. El club lanzó paquetes para hinchas verdolagas con vuelos, hospedaje, palco y otras experiencias alrededor del encuentro en El Campín, aunque todavía no está confirmado que James vaya a jugar.
- Falleció Fabio ‘Guaracha’ Mosquera, histórico jugador del Deportivo Cali. El exdelantero fue campeón con el conjunto azucarero en 1967 y 1969 y fue recordado por su gambeta, velocidad y estilo ofensivo.
- Los colombianos volvieron a marcar en diferentes ligas. Cucho Hernández anotó para Betis frente a Villarreal; Luis Javier Suárez convirtió con Sporting; Kevin Andrade marcó con Zenit; Óscar Perea y Miguel Borja anotaron en México; Óscar Estupiñán llegó a cinco goles con Juárez; Johan Carbonero aportó gol y asistencia con Internacional y Kevin Viveros llegó a 18 tantos en Brasil.
- Colombia volverá a jugar en Cali y enfrentará a Chile el 13 de noviembre. La Federación anunció un amistoso en el Pascual Guerrero cuya taquilla será destinada a los damnificados por el terremoto. También confirmó otro encuentro ante la misma selección en territorio chileno y avanzó detalles de una nueva sede deportiva de la Federación en Cali, en un terreno de unas 6,5 hectáreas.
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