Selección Colombia vuelve a Cali: 14 de septiembre del 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este lunes:



La fecha 10 dejó preocupación por la baja asistencia a varios estadios. Nacional reunió 41.551 personas ante Águilas y Cúcuta-Millonarios tuvo 15.734, mientras otros encuentros estuvieron muy por debajo de los 10 mil.

Junior igualó uno de los peores arranques de un campeón vigente en torneos cortos. El equipo perdió 1-0 ante Alianza y quedó con apenas tres puntos. Para acercarse a 30 unidades tendría que conseguir alrededor del 81 % de los puntos restantes, equivalente a ganar nueve de sus últimos 12 partidos.

Inter de Bogotá aprovechó la llegada de James Rodríguez para promocionar el partido ante Nacional. El club lanzó paquetes para hinchas verdolagas con vuelos, hospedaje, palco y otras experiencias alrededor del encuentro en El Campín, aunque todavía no está confirmado que James vaya a jugar.

Falleció Fabio ‘Guaracha’ Mosquera, histórico jugador del Deportivo Cali. El exdelantero fue campeón con el conjunto azucarero en 1967 y 1969 y fue recordado por su gambeta, velocidad y estilo ofensivo.

Los colombianos volvieron a marcar en diferentes ligas. Cucho Hernández anotó para Betis frente a Villarreal; Luis Javier Suárez convirtió con Sporting; Kevin Andrade marcó con Zenit; Óscar Perea y Miguel Borja anotaron en México; Óscar Estupiñán llegó a cinco goles con Juárez; Johan Carbonero aportó gol y asistencia con Internacional y Kevin Viveros llegó a 18 tantos en Brasil.

Colombia volverá a jugar en Cali y enfrentará a Chile el 13 de noviembre. La Federación anunció un amistoso en el Pascual Guerrero cuya taquilla será destinada a los damnificados por el terremoto. También confirmó otro encuentro ante la misma selección en territorio chileno y avanzó detalles de una nueva sede deportiva de la Federación en Cali, en un terreno de unas 6,5 hectáreas.

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