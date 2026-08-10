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Suspenden fútbol colombiano por terremoto: 10 de agosto de 2026, Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 10 de agosto de 2026.

Blog Deportivo
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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 10 de agosto de 2026:

  • Dimayor suspende todos los partidos que estaban programados para esta semana en el fútbol colombiano a causa de los graves daños que dejó el terrremoto de 7,4 que azotó el país el día de hoy.
  • Los futbolistas de la Selección Colombia, distintos clubes y federaciones a lo largo del mundo se pronunciaron y expresaron solidaridad con el país y las víctimas del desastre.
  • Los partidos internacionales de Santa Fe vs River Plate y Deportes Tolima vs Independiente del Valle por ahora siguen en pie y se jugarán sin ninguna novedad.
  • Jordy Monroy, jugador del Deportivo Pereira, se refirió a los momentos de angustia que vivió el plantel tras el terremoto. El defensor contó que varios jugadores perdieron comunicación con sus familiares en Pereira y que solo después pudieron confirmar que estaban a salvo.
  • Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, aseguró que el club no ha recibido una comunicación oficial de Conmebol que modificara el partido contra River Plate por la Copa Sudamericana. El dirigente explicó que se realizaron inspecciones al estadio y señaló que el club acataría cualquier determinación que tomara el organismo internacional.

Escuche el programa completo aquí:

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