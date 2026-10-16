Uruguay prueba las tarjetas digitales: 16 de octubre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este viernes:



Jhon Jader Durán volvió a ser protagonista en Portugal tras su doblete con Benfica . El colombiano destacó que todavía está llegando al equipo y reconoció la jerarquía de quienes llevan más tiempo, mientras aseguró que seguirá trabajando para ganarse un lugar. Sus declaraciones también marcaron distancia frente a las críticas recientes sobre su comportamiento.

. El colombiano destacó que todavía está llegando al equipo y reconoció la jerarquía de quienes llevan más tiempo, mientras aseguró que seguirá trabajando para ganarse un lugar. Sus declaraciones también marcaron distancia frente a las críticas recientes sobre su comportamiento. José Luis García dejó de ser técnico de Llaneros . El entrenador aseguró que la decisión lo tomó por sorpresa, especialmente porque días antes había hablado con el propietario sobre una posible renovación. García defendió el proceso realizado y señaló que el equipo había cumplido buena parte de los objetivos planteados desde su llegada.

. El entrenador aseguró que la decisión lo tomó por sorpresa, especialmente porque días antes había hablado con el propietario sobre una posible renovación. García defendió el proceso realizado y señaló que el equipo había cumplido buena parte de los objetivos planteados desde su llegada. Daniel Mosquera llegó a seis goles en apenas tres partidos desde su regreso tras una lesión de meniscos. El delantero colombiano volvió a marcar por duplicado con el Hellas Verona y completó su tercer doblete consecutivo.

El delantero colombiano volvió a marcar por duplicado con el Hellas Verona y completó su tercer doblete consecutivo. Uruguay comenzó a probar un dispositivo digital para mostrar tarjetas amarillas y rojas . El exárbitro Gustavo Méndez explicó que el sistema busca registrar las incidencias en tiempo real y facilitar el trabajo administrativo de los árbitros, pero advirtió que todavía necesita ajustes y un largo proceso antes de una eventual aprobación internacional por parte de Fifa o Conmebol.

. El exárbitro Gustavo Méndez explicó que el sistema busca registrar las incidencias en tiempo real y facilitar el trabajo administrativo de los árbitros, pero advirtió que todavía necesita ajustes y un largo proceso antes de una eventual aprobación internacional por parte de Fifa o Conmebol. Junior prepara una amplia renovación de su plantilla para 2027 . El tiburón no tendría previsto renovar a varios jugadores cuyos contratos terminan y contempla reforzar múltiples posiciones, entre ellas defensores centrales, laterales, volantes creativos y un delantero, de cara a su participación internacional.

. El tiburón no tendría previsto renovar a varios jugadores cuyos contratos terminan y contempla reforzar múltiples posiciones, entre ellas defensores centrales, laterales, volantes creativos y un delantero, de cara a su participación internacional. La inteligencia artificial también está presente en el análisis del fútbol profesional. El analista Matías Conde explicó que los nuevos modelos permiten medir mejor el peligro generado durante un partido y contextualizar estadísticas tradicionales. Como ejemplo, señaló que Atlético Nacional y Tolima son los únicos equipos del fútbol colombiano que promedian más del 50 % de posesión cuando van ganando.

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