Zidane toma las riendas de la selección francesa: 28 julio 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 28 de julio de 2026:



Análisis sobre la declaración de Alberto Suárez de cómo fue la pelea en el vestuario de la Selección Colombia que involucró a John Jáder Durán.

en el vestuario de la Selección Colombia que involucró a John Jáder Durán. Faustino Asprilla, exfutbolista, se refirió sobre las declaraciones de Alberto Suárez sobre John Jáder Durán.

Óscar Córdoba habla sobre Montero y Boca Juniors.

Zinedine Zidane es el nuevo técnico de la selección francesa.

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