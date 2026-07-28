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Zidane toma las riendas de la selección francesa: 28 julio 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 28 de julio de 2026.

Blog Deportivo
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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 28 de julio de 2026:

  • Análisis sobre la declaración de Alberto Suárez de cómo fue la pelea en el vestuario de la Selección Colombia que involucró a John Jáder Durán.
  • Faustino Asprilla, exfutbolista, se refirió sobre las declaraciones de Alberto Suárez sobre John Jáder Durán.
  • Óscar Córdoba habla sobre Montero y Boca Juniors.
  • Zinedine Zidane es el nuevo técnico de la selección francesa.

Escuche el programa completo aquí:

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