Zidane toma las riendas de la selección francesa: 28 julio 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 28 de jul, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 28 de julio de 2026:
- Análisis sobre la declaración de Alberto Suárez de cómo fue la pelea en el vestuario de la Selección Colombia que involucró a John Jáder Durán.
- Faustino Asprilla, exfutbolista, se refirió sobre las declaraciones de Alberto Suárez sobre John Jáder Durán.
- Óscar Córdoba habla sobre Montero y Boca Juniors.
- Zinedine Zidane es el nuevo técnico de la selección francesa.
Escuche el programa completo aquí: