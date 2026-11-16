Estos fueron los invitados en la emisión del lunes festivo, 16 de noviembre de 2026:



Diego Molano, presidente de ETB, detalló el balance financiero de la compañía y explicó el comportamiento de sus principales indicadores durante el último trimestre.

detalló el balance financiero de la compañía y explicó el comportamiento de sus principales indicadores durante el último trimestre. El coronel (r) del Ejército Nacional Julio César Prieto Rivera habló sobre su libro 'Jesús Armando Arias Cabrales: entre la historia y el honor', una publicación relacionada con la toma y retoma del Palacio de Justicia.

habló sobre su libro una publicación relacionada con la toma y retoma del Palacio de Justicia. Sebastián Gómez, CEO y fundador de Inercia, contó cómo pasó de estudiar medicina a convertirse en empresario tecnológico. Además, reveló cómo usa la IA.

contó cómo pasó de estudiar medicina a convertirse en empresario tecnológico. Además, reveló cómo usa la IA. Luis Guillermo Sandoval, CEO de Bansat, explicó cómo avanza el proyecto para llevar internet a cinco veredas del municipio de Morroa, en Sucre.