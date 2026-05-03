En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Iván Ospina
'Papá Pitufo'
Desempleo en Colombia
Exreina de belleza México

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

El uso de la tecnología y cámaras pueden prevenir delitos: 3 de mayo - Blu 4.0, programa completo

La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.

Blu 4.0
Blu 4.0
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de may, 2026

Blu 4.0 del domingo 3 de mayo de 2026 reúne conversaciones sobre seguridad, inteligencia artificial, innovación empresarial y participación ciudadana.

  • William Salamanca: Exdirector de la Policía Nacional que explica cómo el uso estratégico de tecnología, analítica y cámaras puede fortalecer la prevención del delito y la reacción frente a la inseguridad.
  • Jennifer Pedraza: Senadora y exlideresa estudiantil que presenta “Manual para no obedecer”, un libro interactivo que busca acercar a los ciudadanos a la participación política.
  • Gabriel Santos: Presidente de Colombia Fintech que analiza cómo el Open Finance permitirá que los usuarios controlen sus datos y accedan a más opciones de crédito.
  • Luis Parra Martínez: Experto en gestión corporativa y autor de “Reputación Bajo Fuego”, enfocado en estrategias para enfrentar crisis empresariales.
  • Ariel Goldenstein: Líder de seguridad de Accenture Colombia que advierte sobre el crecimiento de ciberataques y los riesgos geopolíticos ligados a la inteligencia artificial.
  • Camila Echeverri: Vocera de Inexmoda desde Alemania que anticipa las innovaciones tecnológicas que marcarán la feria Next by Colombia Tex.
  • Claudia Boeri y Catalina Manrique: Directivas de SAP que analizan el auge de la inteligencia artificial en las empresas y la importancia de datos confiables, ética y retorno de inversión.
  • Mauricio Mora Ladino: Médico psiquiatra y novelista que explora en “Cucarrones en aceite” los vínculos afectivos, el duelo y la conducta humana.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad