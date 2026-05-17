IA, ciberseguridad y retos empresariales: 17 de mayo - Blu 4.0, programa completo

En Blu 4.0 de este domingo 17 de mayo de 2026, Juan Manuel Ramírez y Tata conversan sobre tecnología, transformación digital, ciberseguridad y los desafíos que enfrentan las empresas en medio de un entorno global cada vez más conectado y cambiante.

Amiel Manevich, emprendedor y creador de Copiloto, comparte cómo convirtió su experiencia empresarial en contenido útil para acompañar y orientar a nuevos emprendedores.

comparte cómo convirtió su experiencia empresarial en contenido útil para acompañar y orientar a nuevos emprendedores. Jairo de la Rota, líder en Marsh, analiza el impacto del bloqueo en el estrecho de Ormuz sobre la cadena de suministro tecnológica y las tensiones geopolíticas que afectan a la industria global.

analiza el impacto del bloqueo en el estrecho de Ormuz sobre la cadena de suministro tecnológica y las tensiones geopolíticas que afectan a la industria global. Dave Russell, vicepresidente senior de Veeam , explica los riesgos que plantea la inteligencia artificial para la ciberseguridad y la importancia de fortalecer la resiliencia de datos en las organizaciones.

, explica los riesgos que plantea la inteligencia artificial para la ciberseguridad y la importancia de fortalecer la resiliencia de datos en las organizaciones. Rick Vanover, estratega de productos de Veeam , detalla por qué la protección, visibilidad y confiabilidad de los datos se han convertido en prioridades para las compañías.

, detalla por qué la protección, visibilidad y confiabilidad de los datos se han convertido en prioridades para las compañías. Guillermo Torres, gerente general de SACS, habla sobre los retos que tienen los líderes empresariales para adoptar inteligencia artificial de manera rápida, eficiente y segura.

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