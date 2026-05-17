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IA, ciberseguridad y retos empresariales: 17 de mayo - Blu 4.0, programa completo

La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.

Blu 4.0
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de may, 2026

En Blu 4.0 de este domingo 17 de mayo de 2026, Juan Manuel Ramírez y Tata conversan sobre tecnología, transformación digital, ciberseguridad y los desafíos que enfrentan las empresas en medio de un entorno global cada vez más conectado y cambiante.

  • Amiel Manevich, emprendedor y creador de Copiloto, comparte cómo convirtió su experiencia empresarial en contenido útil para acompañar y orientar a nuevos emprendedores.
  • Jairo de la Rota, líder en Marsh, analiza el impacto del bloqueo en el estrecho de Ormuz sobre la cadena de suministro tecnológica y las tensiones geopolíticas que afectan a la industria global.
  • Dave Russell, vicepresidente senior de Veeam, explica los riesgos que plantea la inteligencia artificial para la ciberseguridad y la importancia de fortalecer la resiliencia de datos en las organizaciones.
  • Rick Vanover, estratega de productos de Veeam, detalla por qué la protección, visibilidad y confiabilidad de los datos se han convertido en prioridades para las compañías.
  • Guillermo Torres, gerente general de SACS, habla sobre los retos que tienen los líderes empresariales para adoptar inteligencia artificial de manera rápida, eficiente y segura.

Escuche el programa completo:

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