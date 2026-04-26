La IA roba protagonismo en la educación y literatura: 26 de abril - Blu 4.0, programa completo

El episodio de Blu 4.0 del domingo 26 de abril de 2026 reúne voces de la educación, el emprendimiento, la tecnología y la literatura, con un enfoque claro en innovación, bienestar y desarrollo empresarial en Colombia.



Luquegi Gil Neira: Vicerrector general de la Universidad de Antioquia que explica cómo la inteligencia artificial está transformando la educación superior y los modelos de aprendizaje.

que explica cómo la inteligencia artificial está transformando la educación superior y los modelos de aprendizaje. Luz Mireya Martínez: Autora de “Cuidados intensivos”, quien comparte su experiencia personal frente a una enfermedad huérfana y propone una guía útil para otras familias.

quien comparte su experiencia personal frente a una enfermedad huérfana y propone una guía útil para otras familias. Ana María Gómez: Fundadora de la Feria EVA que celebra su crecimiento como vitrina para más de 500 emprendimientos y su impacto en la economía creativa.

que celebra su crecimiento como vitrina para más de 500 emprendimientos y su impacto en la economía creativa. Javier Borda Díaz: Autor de “Santi dice” , quien rescata la mirada infantil como herramienta para reconectar con la creatividad y la sensibilidad.

, quien rescata la mirada infantil como herramienta para reconectar con la creatividad y la sensibilidad. Salwa García: Fundadora de Simplifica que explica cómo formalizar el trabajo doméstico mediante soluciones tecnológicas.

que explica cómo formalizar el trabajo doméstico mediante soluciones tecnológicas. Nicolás Campaña: Escritor que presenta una novela con enfoque empresarial y de liderazgo práctico.

con enfoque empresarial y de liderazgo práctico. Juliana Carmona: Presidenta de ASOFACE que detalla el impacto del factoring electrónico en la liquidez de las pymes.

que detalla el impacto del factoring electrónico en la liquidez de las pymes. María Gabriela González: Autora que propone una reflexión sobre el éxito y la felicidad desde lo emocional.

que propone una reflexión sobre el éxito y la felicidad desde lo emocional. Guillermo Cajamarca: Directivo de Vía Energy que analiza estrategias para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño en costos energéticos.

que analiza estrategias para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño en costos energéticos. Federico Rivas: Autor que invita a explorar el bienestar y el propósito desde saberes ancestrales

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