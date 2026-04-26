La IA roba protagonismo en la educación y literatura: 26 de abril - Blu 4.0, programa completo

Actualizado: 26 de abr, 2026
El episodio de Blu 4.0 del domingo 26 de abril de 2026 reúne voces de la educación, el emprendimiento, la tecnología y la literatura, con un enfoque claro en innovación, bienestar y desarrollo empresarial en Colombia.
- Luquegi Gil Neira: Vicerrector general de la Universidad de Antioquia que explica cómo la inteligencia artificial está transformando la educación superior y los modelos de aprendizaje.
- Luz Mireya Martínez: Autora de “Cuidados intensivos”, quien comparte su experiencia personal frente a una enfermedad huérfana y propone una guía útil para otras familias.
- Ana María Gómez: Fundadora de la Feria EVA que celebra su crecimiento como vitrina para más de 500 emprendimientos y su impacto en la economía creativa.
- Javier Borda Díaz: Autor de “Santi dice”, quien rescata la mirada infantil como herramienta para reconectar con la creatividad y la sensibilidad.
- Salwa García: Fundadora de Simplifica que explica cómo formalizar el trabajo doméstico mediante soluciones tecnológicas.
- Nicolás Campaña: Escritor que presenta una novela con enfoque empresarial y de liderazgo práctico.
- Juliana Carmona: Presidenta de ASOFACE que detalla el impacto del factoring electrónico en la liquidez de las pymes.
- María Gabriela González: Autora que propone una reflexión sobre el éxito y la felicidad desde lo emocional.
- Guillermo Cajamarca: Directivo de Vía Energy que analiza estrategias para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño en costos energéticos.
- Federico Rivas: Autor que invita a explorar el bienestar y el propósito desde saberes ancestrales
Escuche el programa completo aquí: