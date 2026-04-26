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La IA roba protagonismo en la educación y literatura: 26 de abril - Blu 4.0, programa completo

La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.

Blu 4.0
Blu 4.0
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de abr, 2026

El episodio de Blu 4.0 del domingo 26 de abril de 2026 reúne voces de la educación, el emprendimiento, la tecnología y la literatura, con un enfoque claro en innovación, bienestar y desarrollo empresarial en Colombia.

  • Luquegi Gil Neira: Vicerrector general de la Universidad de Antioquia que explica cómo la inteligencia artificial está transformando la educación superior y los modelos de aprendizaje.
  • Luz Mireya Martínez: Autora de “Cuidados intensivos”, quien comparte su experiencia personal frente a una enfermedad huérfana y propone una guía útil para otras familias.
  • Ana María Gómez: Fundadora de la Feria EVA que celebra su crecimiento como vitrina para más de 500 emprendimientos y su impacto en la economía creativa.
  • Javier Borda Díaz: Autor de “Santi dice”, quien rescata la mirada infantil como herramienta para reconectar con la creatividad y la sensibilidad.
  • Salwa García: Fundadora de Simplifica que explica cómo formalizar el trabajo doméstico mediante soluciones tecnológicas.
  • Nicolás Campaña: Escritor que presenta una novela con enfoque empresarial y de liderazgo práctico.
  • Juliana Carmona: Presidenta de ASOFACE que detalla el impacto del factoring electrónico en la liquidez de las pymes.
  • María Gabriela González: Autora que propone una reflexión sobre el éxito y la felicidad desde lo emocional.
  • Guillermo Cajamarca: Directivo de Vía Energy que analiza estrategias para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño en costos energéticos.
  • Federico Rivas: Autor que invita a explorar el bienestar y el propósito desde saberes ancestrales

Escuche el programa completo aquí:

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