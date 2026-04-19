La tecnología como aliada del emprendimiento: 19 de abril - Blu 4.0, programa completo

Actualizado: 19 de abr, 2026
Estos fueron los temas que se trataron el domingo 19 de abril, en Blu 4.0:
- Sally Buberman, líder de AWS Startups para América Latina, explicó cómo la inteligencia artificial impulsa el crecimiento de startups y la innovación en la región.
- Giovanni Montoya, economista y CEO de Valor Tempo, habló sobre el uso de modelos predictivos con IA y big data para anticipar escenarios financieros.
- Piero Celia, presidente del Banco Serfinanza, presentó su estrategia de transformación digital y la apuesta por fintech como Tepaga.
- Andrea Arp, gerente del Hotel Estelar Altamira, analizó cómo el concepto de lujo hoy se enfoca en bienestar, descanso mental y experiencias personalizadas.
- Sebastián Bautista, cofundador de Homemade, explicó su modelo para convertir cocinas caseras en negocios de domicilios apoyados en tecnología.
- Gabriel Parra, gerente de asuntos públicos de TikTok para la región andina, destacó el potencial de la plataforma para impulsar emprendimientos digitales.
Felipe Ángel, director de ventas de Hotmart para América Latina, abordó la economía de creadores y las oportunidades de monetizar conocimiento a través de cursos digitales.
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