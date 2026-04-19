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La tecnología como aliada del emprendimiento: 19 de abril - Blu 4.0, programa completo

La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.

Blu 4.0
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Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de abr, 2026

Estos fueron los temas que se trataron el domingo 19 de abril, en Blu 4.0:

  • Sally Buberman, líder de AWS Startups para América Latina, explicó cómo la inteligencia artificial impulsa el crecimiento de startups y la innovación en la región.
  • Giovanni Montoya, economista y CEO de Valor Tempo, habló sobre el uso de modelos predictivos con IA y big data para anticipar escenarios financieros.
  • Piero Celia, presidente del Banco Serfinanza, presentó su estrategia de transformación digital y la apuesta por fintech como Tepaga.
  • Andrea Arp, gerente del Hotel Estelar Altamira, analizó cómo el concepto de lujo hoy se enfoca en bienestar, descanso mental y experiencias personalizadas.
  • Sebastián Bautista, cofundador de Homemade, explicó su modelo para convertir cocinas caseras en negocios de domicilios apoyados en tecnología.
  • Gabriel Parra, gerente de asuntos públicos de TikTok para la región andina, destacó el potencial de la plataforma para impulsar emprendimientos digitales.

  • Felipe Ángel, director de ventas de Hotmart para América Latina, abordó la economía de creadores y las oportunidades de monetizar conocimiento a través de cursos digitales.

    Escuche el programa completo aquí

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