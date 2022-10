Alcalde de Medellín exigió a autoridades perseguir los "carros chimenea"

Este miércoles, el jueves y el viernes, la restricción de circulación será con 6 dígitos tanto para carros, motos y volquetas. Además, el horario del pico y placa se extenderá desde las 5:00 hasta las 10:00 de la mañana, y desde las 4:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche.



Las medidas fueron anunciadas por la subdirectora ambiental del Área Metropolitana, María del Pilar Restrepo, luego de que 12 de las 18 estaciones de monitoreo de la calidad del aire pasaran a nivel rojo. Además, se emitieron algunas restricciones en el sector industrial para mitigar la situación.



El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió a los ciudadanos que dejen en sus casas los vehículos y a las autoridades de tránsito ir detrás de los camiones chimeneas que circulan por el Valle de Aburrá. También, aseguró que esta situación invita a replantear la manera como los habitantes del área metropolitana se movilizan.

"Hay que cambiar comportamientos de cómo nos movemos, la exposición a mala calidad del aire puede generar problemas de salud, recomendamos que no se haga actividad larga al aire libre. En Colombia hay 40 estaciones de medición, 21 de ellas en Medellín, tenemos la mitad y somos los únicos con protocolos reglamentados para no llegar a emergencia por la caldiad del aire", afirmó.

La comunidad también tiene qué decir al respecto; Sebastián Escobar Villa, propietario de uno de los vehículos que rueda diariamente por las vías de Medellín, asegura que este tipo de medidas no son suficientes. Según él, existen otras alternativas que podrían aportar de una manera más contundente al mejoramiento del aire en la ciudad.



“Lo que están haciendo con eso es una solución temporal, ya que eso funciona muy bien por los tres día pero luego se declaran más alertas”, afirma.



Debido a la alerta, el Inder anunció que durante los tres días no se autorizará el uso de los escenarios deportivos de la capital antioqueña.



Asimismo, suspendió las actividades al aire libre como la ciclovía, que no prestó el servicio este martes ni lo hará durante el jueves en la noche, esto con el fin de disminuir los riesgos de enfermedades a causa del aire contaminado de la ciudad.

