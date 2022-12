Gobernador de Chocó llamó a Antioquia ‘pueblo invasor y dominante’

“Nosotros recibimos eso con mucha humildad. Con la tranquilidad y la decencia del caso, pero tampoco agachándole la cara a un pueblo dominante e invasor como Antioquia porque como chocoanos vamos a seguir para adelante. Vamos a seguir en la defensa de nuestro territorio y a llevar inversión social a Belén de Bajirá”, dijo.

El gobernador no se quedó con nada, se fue lanza en ristre contra su colega Luis Pérez y rechazó la presencia de una delegación de la Asamblea de Antioquia este lunes en Belén de Bajirá.



Además, dijo que la protesta no está conjurada, sino suspendida.



“Lo único que hemos realizado en estos 17 días de paro, donde yo les digo: el paro no ha terminado, sigue suspendido, es que nos ha dado la oportunidad que el Gobierno Nacional, de manera rápida y diligente, siga y ratifique que Belén de Bajirá le pertenece al departamento del Chocó”, expresó.

Al conocer las declaraciones hechas por el gobernador, algunos congresistas de la bancada paisa, como Alfredo Ramos, exigieron que presente excusas al pueblo antioqueño.