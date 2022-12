Los ciudadanos ejemplares que fueron reconocidos por la Alcaldía de Medellín

Este martes, la Alcaldía de Medellín entregó un premio a personas que son reconocidas por sus vecinos o compañeros de trabajo como ciudadanos ejemplares.



Una de ellas fue la señora Luz Marina Echeverry, quien tiene 71 años y habita hace 30 en el barrio Bosques de San Pablo, noroccidente de Medellín. Sus vecinos confían tanto en ella que le entregan las llaves de sus casas para que les haga algún favor o diligencia mientras no están.



“Yo con mucho gusto les guardo sus llaves, les riego sus plantas, a unos vecinos les atiendo el loro y todo, entonces voy, se los acuesto, le doy la comida”, relató Luz Marina.



La vecina ejemplar se llevó una sorpresa cuando Federico Gutiérrez tocó a la puerta de su casa y le entregó también sus llaves como reconocimiento a su espíritu de servicio.



“El barrio fue el que dijo: aquí la persona que nos representa en términos de confianza y como una buena ciudadana es Luz Marina”, afirmó el alcalde.

Le puede interesar: Medellín tiene uno de los barrios 'más cool' del mundo, según revista



Pero este no es el único caso ejemplar que fue reconocido. John Antonio, por ejemplo, no es de Medellín, pero sí trabaja en la ciudad hace más de 15 años. Lo hace como conductor de autobús y nunca recibió un comparendo; su registro en Simit ha estado limpio toda su vida.



“Yo siempre que voy andando, me voy fijando en todos los letreritos de no exceder límites de velocidad, prohibido parquear, los semáforos en rojo, uno sabe que no se pueden pasar”, dijo el conductor.



‘Ciudadanos como vos’ es un reconocimiento a las buenas conductas de los medellinenses. Este ejercicio de la Alcaldía cuenta con estrategias como la ‘tienda de la confianza’, en la que cada persona es vendedora y compradora.