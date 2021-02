Alarma por aparición de tubos de sangre en barrio de Engativá, occidente de Bogotá

Los habitantes del barrio Garcés Navas, en el occidente de Bogotá , están alarmados por la aparición de al menos 150 tubos de muestra de sangre, sin que, hasta el momento, se sepa quién los abandonó.

Los tubos fueron abandonados en una zona, frente a las casas.

“Vine de trabajar y encontré eso ahí. Casi que lo recojo, pero no. Me dio una corazonada y no lo hice. Hay bastantes, hasta la esquina hay. Se llamó a la Policía, pero no ha aparecido nadie”, dijo un habitante.

La Policía del sector, que se enteró gracias al Ojo de la Noche de BLU Radio y Noticias Caracol, llegó a la zona, mientras que un grupo especializado realizó la recolección de los desechos.

Aún se desconoce quién abandonó las muestras, que estaban marcadas con nombre y apellido.