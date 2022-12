Alcaldía local de Suba acordó comisión de seguimiento mensual con bicitaxistas

Este miércoles se registraron varios bloqueos en la Avenida Suba de parte de bicitaxistas que protestaban por la inmovilización de varios de sus vehículos.

Luego de reunirse con autoridades de la Alcaldía Local de Suba, se acordó que habrá reuniones con la Policía de Tránsito para pedir al Ministerio de Transporte que se haga seguimiento al proceso para reglamentar los bicitaxis.

Así mismo, pactaron trabajar con la Policía para establecer procedimientos de control.

Los bicitaxistas se comprometieron a no movilizarse con vehículos motorizados por la ciclorruta, a no exceder la velocidad, no parquear en zona prohibida y a tomar controles entre ellos para evitar que conduzcan bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.

El alcalde local de Suba, Arnulfo Santiago, se comprometió a revisar los casos de abuso de autoridad y tomar medidas frente a los hechos.