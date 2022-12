Alerta en Cundinamarca por virus de origen animal que se transmite a humanos

La Secretaría de Salud de Cundinamarca alertó por la propagación del virus Newcastle, una enfermedad que se produce en los pollos y que podría generar conjuntivitis en el hombre.



Vea también Alarma en Atlántico por tres nuevos virus transmitidos por el Aedes Aegypti

El organismo les recomienda a habitantes del departamento tomar las siguientes acciones de prevención:

Publicidad

Ante manipulación de aves de traspatio o explotaciones comerciales:

• No consumir aves de procedencia desconocida.

• Aumentar las medidas de higiene como lavado de manos, cambio de ropa diariamente y manejo del agua potable.

• Utilizar sus elementos de protección personal como tapabocas y gafas.

• No manejar entre fincas camas o abonos orgánicos no procesados (gallinazas).

• Los productores avícolas deberán alertar e informar a la autoridad local si los animales presentan síntomas respiratorios agudos, arqueamiento del cuello, signos neurológicos y muertes súbitas.

En caso de contagio:

Si presenta ojos rojos o secreción ocular, así como síntomas de rascado o ardor ocular consultar a la institución hospitalaria más cercana.