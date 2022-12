Animalistas exigen que reapertura de La Santamaría se defina en consulta popular

Decenas de animalistas, antitaurinos y concejales realizan un plantón frente al Concejo de Bogotá exigiendo la realización de una consulta popular que defina si se reabre La Santamaría para la fiesta brava.



Los manifestantes consideran que debe ser la ciudadanía quien determine si pueden volver o no las corridas de toros a Bogotá (Lea también: No nos oponemos a consulta antitaurina; advertimos tiempos: Registraduría ).



Uno de los animalistas aseguró a Blu Radio que “se debe consultar con nosotros y de acuerdo a la opinión nuestra se tome la decisión final si se deben hacer o no las corridas de toros”.



Entre tanto, los taurinos le piden a los cabildantes que no den su concepto favorable a esta consulta, pues insisten en que al hacerla se estarían violando los derechos de las minorías.