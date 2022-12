Aplazan audiencia contra Levith Rúa en el caso Gabriela Romero

Durante la instalación de la diligencia se conoció la renuncia del abogado de Levith Aldemar Rúa, por lo que la defensa pasó a manos de un nuevo jurista de la Defensoría del Pueblo.

Luis Ángel Rumbo, es el tercer abogado que asume la representación de alias 'La Bestia del Matadero', en el proceso que se le sigue por el feminicidio de Gabriela Romero Cabarcas.

La estudiante del SENA que desapareció luego de salir de su casa el 24 de noviembre de 2017 y apareció muerta el 15 de diciembre del mismo año en una zona enmontada de la vía que conduce al corregimiento de Caracolí, en Malambo.

La defensa pidió que la diligencia, de cara al juicio, fuese aplazada argumentando que no ha contado con el tiempo suficiente para estudiar el acervo probatorio presentado por la Fiscalía, debido a que solo hace 4 días asumió el caso.

Luz Divina Cabarcas, madre de la víctima, manifestó comprender los motivos del aplazamiento. Sin embargo, solicitó el cumplimiento de las nuevas fechas establecidas por el togado.

"Me explicaron los motivos y me hicieron claridad en el que el abogado no ha estudiado bien el caso porque en verdad, la fiscal, aportó bastantes pruebas", dijo la mujer.

La audiencia preparatoria por los delitos de homicidio agravado, acceso carnal violento y hurto agravado de la joven estudiante, quedó programada para el 22 de marzo a partir de las 2 de la tarde y continuará el 14 de junio para finalizar el 11 de julio próximo.