Asesinato de niña de 7 años es un llamado para aprobar cadena perpetua: ICBF

La directora del ICBF, Cristina Plazas, condenó enérgicamente el asesinato de una niña de 7 años en Bogotá y enfatizó en que casos como estos indican que son necesarias penas más drásticas.



“Esas historias desgarradoras hacen un llamado a la sociedad para que se apruebe la cadena perpetua a los violadores”, dijo.



Plazas dijo que “criminales” y “desalmados” que son capaces de realizar ese tipo de hechos en la calle.



“Eso demuestra que la violencia sexual es una realidad en todos los estratos, que debemos entender y dejar de proteger”, dijo.



De otro lado, el general Hoover Penilla, comandante de la Policía de Bogotá, reveló que la persona que habría cometido el hecho está bajo custodia de la las autoridades en un hospital de la ciudad.



El oficial agregó que la Policía hará todo lo que esté a su alcance para que la muerte de la niña no quede en la impunidad.



Penilla reveló que la niña apareció en el apartamento del indiciado, que está a unos 5 o 7 minutos de donde desapareció la menor.



“El estrato cambia totalmente. Es un estrato 6 donde está ubicado el apartamento”, explicó.



El general dijo que la menor fue llevada al apartamento, propiedad de Rafael Uribe Noguera, principal sospechoso del asesinato, aunque dijo que no habitaba en el mismo.



“El apartamento estaba desocupado”, explicó, aunque no quiso entregar más detalles para no entorpecer la investigación.