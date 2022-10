“Bogotá está un paso atrás de Medellín en reactivación”: gerente de Pat Primo

Guillermo Criado, gerente general de Pat Primo, aseguró, en diálogo con Mañanas BLU, que Bogotá está un paso atrás frente a Medellín en el tema de reactivación económica en medio de la emergencia que vive el país por el coronavirus.

“Bogotá está un paso atrás de Medellín en reactivación, allá empezaron primero los protocolos y es así que los bogotanos en el sector textil y confección apenas estamos comenzando”, manifestó.

“Medellín lo hizo más rápido (reactivación), abriendo rápidamente y nos llevan por ahí una semana. Si van a Medellín encuentran que el sector de las telas está abierto completamente y trabajando con las normas de bioseguridad”, apuntó.

“Estamos un poquito más lentos que los paisas en esto de la reactivación. Ellos nos ganaron una semana frente a Bogotá”, agregó el gerente de la compañía, que lleva más de 60 años trabajando en Colombia.

Lamentó que solo el 10 por ciento de los confeccionistas en el país están en sus labores normales, eso sí respetando todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.

“Estamos trabajando en una operación muy reducida y vamos a ir abriendo progresivamente, cumpliendo los protocolos de bioseguridad”, dijo.

Asimismo, el gerente de la icónica marca colombiana se mostró esperanzado en que el país y específicamente la industria textil puedan superar la contingencia por el COVID-19 y salgan victoriosos de la dura batalla contra la pandemia.

Finalmente, manifestó sus deseos de que el comercio se reactive completamente y poco a poco el país vaya teniendo una normalidad que le permita que los empleos no se sigan perdiendo.

“Esperamos que se abra pronto el comercio porque si no hay comercio, la industria no quiere abrir. ¿A qué abren si no tienen a quien venderle? La producción y el comercio van de la mano”, subrayó.

