Bogotá, la primera ciudad latinoamericana en recibir One Young World

La capital del país será la primera ciudad en América Latina en recibir el One Young World, el encuentro de jóvenes líderes más importantes del mundo, que han sido artifices de grandes transformaciones en varias áreas del conocimiento.



Esta importante cumbre, que se ha tomado importantes ciudades como Bangkok, Londres y Ottawa, estará en Bogotá del 4 al 7 de octubre y este jueves 25 de mayo será su lanzamiento oficial.



Es preciso mencionar que para esta edición de la cumbre se esperan al menos 1300 jóvenes de 196 países de todo el mundo que debatirán sobre educación, medio ambiente, liderazgo, gobierno, pobreza, desarrollo, paz y seguridad.



One Young World permite que las nuevas generaciones expresen sus ideas y pensamientos sobre el futuro de sus naciones y el mundo.



Asimismo, se convierte en la oportunidad perfecta para que se propicie un diálogo constructivo entre los jóvenes, los líderes y los empresarios que han transformado el mundo en el pasado.



El gabinete de asesores del evento en Colombia está encabezado por Mónica de Greiff, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en compañía de empresarios de la talla de Alfonso Gómez, presidente de Telefónica; Roberto Pombo, director del diario El Tiempo; Carlos Arturo Londoño, presidente de Valorem; Henry Bradford, rector del CESA; y Andrés Gómez, country manager de FTI Consulting.



En la actualidad, One Young World es la ONG que más empresas reúne en todo el planeta.

