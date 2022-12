Cinco menores graves por intoxicación en colegio de Bolívar

En observación se encuentran cinco de las 12 niñas que presentaron un cuadro de intoxicación, al parecer, por inhalación de un gas en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander en el municipio de Calamar, Bolívar.



"A eso de las 10 de la mañana, estábamos en clases normales y percibimos un fuerte olor, bastante asfixiante. Eso nos llevó a automáticamente a suspender la jornada y en el proceso de evacuación vimos que unas niñas empezaron a convulsionar y a los pocos minutos las trasladamos al centro de salud. Inicialmente, pensamos que no era algo alarmante pero en horas de la noche la crisis aumentó, vómito reiterativos, convulsiones y cinco de ellas tuvieron que ser trasladadas a Barranquilla. Una niña al Hospital Metropolitano, otra a la Clínica General del Norte y tres al Hospital de la Universidad del Norte" relató Tulio Ramírez, rector de la Institución.

"Las cinco estudiantes están estables y continúan en observación. A algunas les dieron líquido para ver cómo evolucionaban porque todo lo que comían lo vomitaban. Sin embargo, no han vuelto a convulsionar. Yo también me siento bastante mal porque también inhalé ese químico" añadió Ramírez.



Las autoridades de salud investigan lo sucedido, pues se presume que el gas era proveniente de un remolcador ubicado en cercanías al colegio aunque no se descarta que el olor tuvo su origen en el mismo centro educativo.

