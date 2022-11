Conmoción por muerte de estudiante universitaria en Bogotá

Indignados están los estudiantes de la sede centro de la Universidad América por el fallecimiento de una estudiante mientras realizaba actividad física en las instalaciones.

Daniela Andrea, alumna de Ingeniería Química, habría caído por las escaleras, mientras realizaba ejercicio en el campus.

"Estaba haciendo actividad física al lado del gimnasio; se cae, y va rodando por las escaleras y se "desnuca", manifestó un estudiante.

Sin embargo, la indignación está dada porque en el momento de los hechos, la madre de la joven se acercó a las instalaciones de la universidad e inicialmente no fue atendida por las directivas, y el cuerpo habría estado allí al menos cinco horas.

"Esto es un caso grave, la postura de la universidad es indolente porque no le dio atención exclusiva a lo que pasó. Debían cancelar las clases. Me parece indolente con la familia; había una prioridad. Es triste, muy triste que una persona tan joven no se le dé el espacio que requiere", manifestó Paola Medina, joven estudiante de la institución.

Mientras las autoridades adelantan las investigaciones, a través de un mensaje de duelo, los directivos lamentaron el hecho.

"El rector, los vicerrectores, el secretario general, decanos, directores, coordinadores, docentes, y estudiantes de la Fundación Universidad de América, lamentan profundamente el fallecimiento intempestivo, de la estudiante de ingeniería química Daniela Andrea Cortés Arévalo, ocurrido en la sede del campus de los cerros, y expresan su sentimiento de pesar a sus padres y familiares. La universidad ha estado presta a atender todas sus diligencias pertinentes”.