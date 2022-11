Desalojan a migrantes venezolanos en el occidente de Bogotá

Un grupo cercano a los 150 migrantes venezolanos fueron desalojados en la madrugada de este miércoles de los alrededores del sector Carlos Lleras, en el occidente de Bogotá.

En diálogo con Blu Radio, la comunidad migrante denunció acciones violentas de la Policía a la hora del operativo de desalojo, muchos de ellos, denuncian que el desalojo se dio "a las patadas".

"Sabemos que somos migrantes en la calle, pero no es el hecho para que nos traten así como si fuéramos delincuentes como si fuéramos presos, estamos molestos porque nos pararon así de un momento a otro", dijo uno de los afectados.

El operativo empezó antes de las 5:00 de la mañana de este miércoles en varios parques de la zona residencial del sector Carlos Lleras. Los migrantes coinciden en pedir una ayuda humanitaria antes de ser tratados con violencia.

"Es que nos pueden parar, pero que nos traten de una buena manera, no como si fuéramos unos embusteros, nosotros no somos perros, también seres humanos, igual que ellos", contó otro migrante.



Ricardo Núñez, líder de comunidad venezolana en Bogotá, explicó que es necesaria la acción de las autoridades colombianas de manera urgente, pero para tramitar ayudas humanitarias, no operativos de desalojo.

"Necesitamos que haya una coordinación entre las autoridades colombianas sobre todo ahora que está aumentando la migración hacia Colombia", enfatizó.

La comunidad migrante informa que alrededor del del sector Carlos lleras hay cerca de 150 venezolanos viviendo en la calle: “En la zona del salitre y la terminal de transportes tenemos cálculos de unas 500 personas migrantes venezolanos", dijo Ricardo Núñez.