Despliegan operativo especial en Bogotá por planes criminales del Clan del Golfo

Las autoridades en Bogotá desplegaron un operativo especial para hacerle frente a los planes criminales del Clan del Golfo.



Aunque todavía no hay un pronunciamiento oficial por parte del director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, se conoció que se reforzarán los operativos en las entradas y salidas de Bogotá, en las zonas más neurálgicas como Ciudad Bolívar, Bosa y municipios aledaños como Soacha.



Cabe recordar que hace algunas semanas en el municipio de Soacha se presentó un atentado contra una estación de Policía que dejó un policía herido.



También se reforzarán las principales zonas públicas, como centros comerciales y plazas de mercado.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El movimiento Voces de Paz hizo un llamado a los colombianos a no presionar ni alarmarse por el nuevo calendario de entrega de armas.



-Este fin de semana el presidente Juan Manuel Santos expidió más de 30 decretos, haciendo uso de las facultades especiales que le otorgó el acuerdo de paz. Uno de ellos tiene que ver con el revolcón que habrá en la Fiscalía para cambiar los enfoques de la investigación contra el crimen organizado.



-Nuevamente la comunidad bloqueó el ingreso a Buenaventura. El paro cívico no se levanta a pesar de que hay un preacuerdo para crear un fondo autónomo para invertir en las necesidades de los habitantes del puerto.



-Se agrava la situación por el desbordamiento del río Magdalena y el Canal del Dique en el departamento de Bolívar. Cerca de 20 mil personas están damnificadas.



-Gobernadores y alcaldes de la Región Caribe se declaran en rebeldía contra el Gobierno nacional por lentitud en obras de mitigación del invierno que ya generaron inundaciones en El Banco Magdalena.



-Algunas zonas de Villavicencio están cumpliendo ocho días sin el servicio de agua. Se espera que a más tardar el miércoles se normalice el suministro.



-Se presentan trancones en varias vías de Bogotá. La Avenida NQS, la Calle 26 y la Av Boyacá son algunas de las más congestionadas en la ciudad.



-Líderes ambientales aplaudieron la decisión histórica de los concejales de Támesis que le dijeron NO a la minería de metales en el municipio.





-La Policía de Bogotá descubrió 8 mil dosis de cocaína ocultas en un bicitaxi. Iban a ser comercializadas a los alrededores de los colegios.



-En Huila murió un hombre que fue herido por la Policía cuando intentaba robar un bus de servicio intermunicipal que cubría la ruta Mocoa – Cali.



-El Gobierno Nacional anunció una inversión de 5 mil millones de pesos para solucionar la crisis sanitaria que se presenta al interior de la cárcel modelo de Bucaramanga.



-Luego de la fuerte represión que dejó más de 200 heridos en las protestas de Caracas este lunes, la oposición convocó otra manifestación para seguir presionando la salida de Nicolás Maduro.



-Hasta ahora unos 12 países han confirmado la presencia de sus cancilleres para la reunión de consultas que se realizará mañana en la OEA para abordar la crisis en Venezuela.



-Se elevó a 30 el número de muertos por el atentado suicida de esta madrugada en Bagdad.



-En el Reino Unido hay conmoción por el accidente que ocurrió en el zoológico de Cambridge, donde un tigre mató a su entrenadora.