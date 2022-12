Día sin carro y sin moto de este miércoles en Bogotá podría ser cancelado

Este miércoles 22 de abril se realizará una nueva jornada de Día sin carro y sin moto en Bogotá.



Será como la jornada del 5 de febrero e igualmente empezará a las 5 de la mañana hasta las 7:30 de la noche.



En esta ocasión también habrá excepciones para algunas motos que trabajen en domicilios y sus dueños dependan de ellas para su labor diaria. Lea también: Secretaría de Movilidad no descarta tercer Día sin carro este mismo año



Sobre la Carrera 7 no circularán buses de servicio tradicional.



La secretaria de Movilidad del Distrito, María Constanza García, informó en la mañana de este martes que después del segundo Día sin carro y sin moto, prevista para el próximo 22 de abril, se evaluará el comportamiento de la ciudadanía para replantear una tercera versión de la jornada este mismo año.



De acuerdo con la secretaria, la nueva jornada podría ser en el mes de junio o septiembre. Lea también: Petro confirma el 22 de abril como fecha para nueva jornada de Día sin carro



El presidente de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego, confirmó que desde la entidad se presentó una tutela para evitar que el día sin carro se frene y tienen fe en que sea desde la jornada de este miércoles.



“Esperamos lograrlo, si no este, los siguientes porque lo que está haciendo el alcalde (Gustavo Petro) es violar un derecho fundamental, un derecho político porque el Día sin carro es fruto de una consulta popular que fue realizada en el año 2001 y a partir de ese año iniciaron con la jornada el primer jueves de febrero de cada año, en horario de 6:00 de la mañana a 7:00 de la noche”, dijo el presidente de Fenalco. Lea también: Distrito confirmó la fecha para nueva jornada de día sin carro y moto en Bogotá



“Lo que se está haciendo en este momento es ir en contra de lo que respondió el pueblo en una consulta”, finalizó Orrego.