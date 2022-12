Disidentes estarían detrás los disturbios en universidades: rector de U. Distrital

Ricardo García, rector de la Universidad Distrital habló en Mañanas BLU de BLU Radio

sobre los graves disturbios y que se han presentaron esta semana en varias zonas de Bogotá.

“Ahí en la Séptima con 42, donde opera la Rectoría, es escenario de enfrentamientos y disturbios estudiantiles, pero en ellas también existió la implementación de dispositivos de violencia que no debe estar asociada a este tipo de protestas dentro de la institución”, aseguró.

Asimismo, García se refirió a las personas que no hacen parte de la institución y que realizaron actos vandálicos este miércoles en la capital colombiana en medio de las protestas estudiantiles.

“Es difícil de decir porque muchas veces, en las distintas sedes de la universidad, se encuentran encapuchados que, según los mismos estudiantes, no pertenecen a la institución. Por eso se debe diferenciar entre la protesta estudiantil con grupos de afuera”, comentó.

“Hay muchos grupos ilegales en el país. Muchas veces las protestas reflejan recursos que no tienen, entonces uno puede concluir que hay articulación de alguna manera con grupos de afuera de la universidad como disidencias de grupos que entraron a la legalidad, disidencias que hicieron un proceso de paz. Sin embargo, no los puedo identificar porque no hay un panfleto que uno pueda examinar”, añadió.

¿Disidentes de las Farc se metieron en las manifestaciones?

“Es una hipótesis que tengo, esos grupos estarían en las universidades públicas”, afirmó.

Por otro lado, el rector de la Universidad Distrital aseguró que hay clases en todas las sedes de la institución.

Escuche la entrevista completa con el rector de la Universidad Distrital en Mañanas BLU.

