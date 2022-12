En firme construcción de túnel que conectaría a La Calera con Bogotá

con Bogotá pero que aún se está a la espera de una asociación público-privada que pueda financiar su construcción.

A su vez, aseguró que para llevar adelante esta necesidad, hay que cumplir tres condiciones: “Que no sea superficial y no altere las condiciones de los bosques; que el túnel se haga en una zona que no tenga impacto sobre el suelo y que no implique alguna clase de sequía, y que resuelva el problema de la conexión en la carrera séptima, marcado en la preferencia en el área de la 170 ya que es una zona donde no habría tanto impacto ambiental”.

Por último, manifestó que no están descartado los viaductos y que todo dependerá del diseño que se presente.