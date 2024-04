Ella es la hermana de Beba, del Desafío XX: es una reconocida cantante

Valerie de la Cruz Millán, mejor conocida como Beba en el Desafío XX de Caracol Televisión, quien recientemente fue expulsada del programa, sigue dando de qué hablar. Su salida del programa no fue por una decisión del público ni por perder una prueba, sino por infringir varias normas establecidas por el juego.

¿Quién es la hermana de Beba?

Fernanda de la Cruz, a diferencia de su hermana Valerie, ha seguido un camino muy distinto, dedicándose al mundo de la música. Fernanda forma parte de 'Los Riffers', una banda emergente que se especializa en interpretar covers de reconocidos artistas pero con un estilo único y distintivo.



Aunque la banda es relativamente nueva, su presencia en el escenario y la calidad de sus interpretaciones han generado un seguimiento significativo en redes sociales y más aún con la salida de Beba del programa.

Además de su carrera musical, Fernanda también comparte su vida personal con sus seguidores en Instagram, donde publica sobre sus viajes, su relación con su pareja y su experiencia como madre de un niño de año y medio de edad.

La reciente expulsión de su hermana del Desafío XX debido a incumplimientos de las normas del juego ha puesto a ambas hermanas en la mira de los internautas , aunque por razones muy diferentes.

¿Qué dijo el novio de Beba?

Tras las criticas que le llovieron a Beba, su novio, Andrés Gómez, se pronunció por medio de su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje personal y expresó su admiración y apoyo hacia la joven. "Yo no me la aguanto, yo me la gozo, me la disfruto", afirmó.

Andrés Gómez también criticó la facilidad con la que las personas juzgan basándose únicamente en lo que se muestra en televisión, un fragmento muy pequeño de la realidad de Beba. "Lo que ustedes ven es un pedacito de su vida... pero cuando tú entras en su vida te das cuenta de la maravillosa persona que es (...) Dejen la envidia", declaró.