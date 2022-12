Excluyen tres zonas de Suba de la ‘rumba extendida’ en Bogotá

Según la secretaria Distrital de Ambiente, Susana Muhamad, la medida se adopta porque en la localidad no se evidenció una sana convivencia y no se cumplieron los niveles de ruido.

“Localidad de Suba ya no contará con zonas de rumba extendida, ya que no cuenta con condiciones para hacerlo (…) Por no cumplir ruido y convivencia, las tres zonas de Suba quedarán excluidas de la rumba sana. Gobierno sacará medida esta semana”, dijo Muhamad a través de Twitter.

Este lunes el Gobierno Distrital expedirá una resolución para formalizar la exclusión y precisó que los establecimientos que no cumplan con las normas serán excluidos del proyecto.