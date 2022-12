Fiscalía investiga 807 casos de robos con sustancias tóxicas

Los recientes robos con el uso de escopolamina en la capital del país tienen en alerta a las autoridades. En esta modalidad los delincuentes no necesariamente utilizan la sustancia conocida como escopolamina, sino también sustancias y medicamentos que son comercializados en cualquier droguería, sin prescripción médica, para reducir a sus víctimas.



Generalmente, los delincuentes perfilan a aquellas personas que van solas a lugares de diversión (bares, discotecas, tabernas, entre otros), principalmente hombres, que son seducidos por mujeres, con el propósito de reducirlos para lograr llevar a sus víctimas hasta su vivienda y allí hurtarles sus pertenencias.



La SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá ha identificado que las zonas donde más se han recibido denuncias por esta modalidad son: zona de rumba de la Primera de Mayo (Kennedy), El Restrepo (Antonio Nariño), Galerías (Teusaquillo) y algunos casos en la zona rosa de Chapinero.



En cuanto a cifras, este año la Policía Metropolitana de Bogotá ha recepcionado 11 denuncias por hurto mediante el uso de sustancias psicoactivas o escopolamina.



El General Hoover Penilla, afirma que: “Es una modalidad donde personas que ingresan a un establecimiento en el cual son víctimas de un intento de hurto bajo la modalidad de suministrarles en un descuido, cierto tipo de sustancias en sus bebidas o en lo que están consumiendo, para aprovechar y apropiarse de sus tarjetas y sus claves”.



Sin embargo, en cifras de la Fiscalía este año se han denunciado 807 robos con uso de sustancias tóxicas en todo el país. En Bogotá 369 casos, Medellín 130 casos, Cali 50, Pereira 26 y Barranquilla 30, en las otras ciudades se registran de a 10 casos.



Investigadores advierten que estos números no reflejan la realidad de este delito, pues hay un subregistro ya que no todos los afectados denuncian.